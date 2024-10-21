الجزائر تدعو إلى وضع معايير صارمة ضد التدخل في شؤون الدول عن طريق التكنولوجيا الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 21 - 10 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الاثنين إلى "وضع معايير دولية صارمة للحفاظ على سيادة الدول في مواجهة خطر التدخل الأجنبي من خلال التكنولوجيات الجديدة".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها ان هذا الموقف جاء خلال كلمة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حملت عنوان (استشراف إثر التطورات العلمية على السلام والأمن الدوليين).
ودعا بن جامع وفقا للبيان الى " حماية سيادة الدول أمام التطور العلمي السريع حيث ان خطر استعمال التكنولوجيا المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح أمرا حقيقيا".
وشدد على "أهمية استعمال التكنولوجيا الجديدة مع الاسترشاد بالأخلاق واحترام الخصوصيات الثقافية للدول".
واضاف "يجب على هذه التكنولوجيا أن تعزز أيضا دولة القانون والحرص على أن يكون التقدم الذي يتم إحرازه لا يؤثر سلبا على الإنسانية كما تدعو بلادي ايضا الى استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من الدول بشكل خاص".
واكد بن جامع في نهاية كلمته اهمية "استعمال التقدم التكنولوجي لتعزيز السلام العالمي". (النهاية)
م ر / س ع م
MENAFN21102024000071011013ID1108803731
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