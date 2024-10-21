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الجزائر تدعو إلى وضع معايير صارمة ضد التدخل في شؤون الدول عن طريق التكنولوجيا الجديدة

10/21/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 10 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الاثنين إلى "وضع معايير دولية صارمة للحفاظ على سيادة الدول في مواجهة خطر التدخل الأجنبي من خلال التكنولوجيات الجديدة".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها ان هذا الموقف جاء خلال كلمة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حملت عنوان (استشراف إثر التطورات العلمية على السلام والأمن الدوليين).
ودعا بن جامع وفقا للبيان الى " حماية سيادة الدول أمام التطور العلمي السريع حيث ان خطر استعمال التكنولوجيا المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح أمرا حقيقيا".
وشدد على "أهمية استعمال التكنولوجيا الجديدة مع الاسترشاد بالأخلاق واحترام الخصوصيات الثقافية للدول".
واضاف "يجب على هذه التكنولوجيا أن تعزز أيضا دولة القانون والحرص على أن يكون التقدم الذي يتم إحرازه لا يؤثر سلبا على الإنسانية كما تدعو بلادي ايضا الى استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من الدول بشكل خاص".
واكد بن جامع في نهاية كلمته اهمية "استعمال التقدم التكنولوجي لتعزيز السلام العالمي". (النهاية)

م ر / س ع م




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