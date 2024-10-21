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البيت الأبيض: التصويت لصالح انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية

10/21/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أشاد البيت الأبيض اليوم الإثنين بما أظهرته النتائج الأولية لاستفتاء مولدوفا بتأييد أغلبية المصوتين لانضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي واصفا ذلك بـ"الخطوة التاريخية نحو التكامل الأوروبي" لمولدوفا البلد الصغير القابع بشرق القارة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي افتراضي "أجرت مولدوفا أمس انتخابات رئاسية واستفتاء وطنيا بشأن ما إذا كانت ستعدل دستورها لدعم عضوية الاتحاد الأوروبي".
وتشير النتائج اليوم إلى أن مولدوفا صوتت لصالح الاستفتاء الوطني على عضوية الاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام في طريق التكامل الأوروبي لمولدوفا".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أشار كيربي إلى أن رئيسة مولدوفيا مايا ساندو التي تسعى للفوز بولاية ثانية "حصلت على أكثر من 42 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى واتجهت الأمور الان نحو جولة إعادة (للانتخابات) في الثالث من نوفمبر".
غير أنه حذر مما أسماه مساع روسية نشطة "لتقويض انتخابات مولدوفا وتكاملها الأوروبي" متهما روسيا بتخصيص ملايين الدولارات لتلك المساعي.
وتابع "لم تنجح روسيا في ذلك إذ أثبتت النتائج أن الديمقراطية المولدوفية قوية وكذلك إرادة ورغبة الشعب المولدوفي في التقدم نحو التكامل الأوروبي".
وشدد على أن الولايات المتحدة "تظل شريكا فخورا لمولدوفا" مضيفا "سوف نستمر في الوقوف إلى جانبها في مساعيها لمواصلة حماية ديمقراطيتها وتحقيق تطلعات الشعب المولدوفي".
وحصدت رئيسة مولدوفا الحالية مايا ساندو التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن على 5ر36 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الاحد وذلك بعد فرز حوالي 76 بالمئة من بطاقات الاقتراع وفقا للجنة الانتخابات.
غير أن ساندو لم تفز بأغلبية مطلقة بالرغم من حصولها على العدد الاكبر من الاصوات بين منافسيها وأبرزهم مرشح الحزب الاشتراكي المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو الذي فاز ب 29 بالمئة من الاصوات وفقا للجنة وهو ما حتم إقرار اجراء دورة ثانية في 3 نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع الانتخابات الرئاسية تم اجراء استفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الاوروبي أظهرت نتائجه الأولية أن نسبة المؤيدين للتكامل الاوروبي بلغت 3ر50 بالمئة مقابل 7ر49 بالمئة يعارضون الخطوة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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