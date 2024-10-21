البيت الأبيض: التصويت لصالح انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أشاد البيت الأبيض اليوم الإثنين بما أظهرته النتائج الأولية لاستفتاء مولدوفا بتأييد أغلبية المصوتين لانضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي واصفا ذلك بـ"الخطوة التاريخية نحو التكامل الأوروبي" لمولدوفا البلد الصغير القابع بشرق القارة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي افتراضي "أجرت مولدوفا أمس انتخابات
رئاسية واستفتاء وطنيا بشأن ما إذا كانت ستعدل دستورها لدعم عضوية الاتحاد الأوروبي".
وتشير النتائج اليوم إلى أن مولدوفا صوتت لصالح الاستفتاء الوطني على عضوية الاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام في طريق التكامل الأوروبي لمولدوفا".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أشار كيربي إلى أن رئيسة مولدوفيا مايا ساندو التي تسعى للفوز بولاية ثانية "حصلت على أكثر من 42 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى واتجهت الأمور الان نحو جولة إعادة (للانتخابات) في الثالث من نوفمبر".
غير أنه حذر مما أسماه مساع روسية نشطة "لتقويض انتخابات مولدوفا وتكاملها الأوروبي" متهما روسيا بتخصيص ملايين الدولارات لتلك المساعي.
وتابع "لم تنجح روسيا في ذلك إذ أثبتت النتائج أن الديمقراطية المولدوفية قوية وكذلك إرادة ورغبة الشعب المولدوفي في التقدم نحو التكامل الأوروبي".
وشدد على أن الولايات المتحدة "تظل شريكا فخورا لمولدوفا" مضيفا "سوف نستمر في الوقوف إلى جانبها في مساعيها لمواصلة حماية ديمقراطيتها وتحقيق تطلعات الشعب المولدوفي".
وحصدت رئيسة مولدوفا الحالية مايا ساندو التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن على 5ر36 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الاحد وذلك بعد فرز حوالي 76 بالمئة من بطاقات الاقتراع وفقا للجنة الانتخابات.
غير أن ساندو لم تفز بأغلبية مطلقة بالرغم من حصولها على العدد الاكبر من الاصوات بين منافسيها وأبرزهم مرشح الحزب الاشتراكي المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو الذي فاز ب 29 بالمئة من الاصوات وفقا للجنة وهو ما حتم إقرار اجراء دورة ثانية في 3 نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع الانتخابات الرئاسية تم اجراء استفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الاوروبي أظهرت نتائجه الأولية أن نسبة المؤيدين للتكامل الاوروبي بلغت 3ر50 بالمئة مقابل 7ر49 بالمئة يعارضون الخطوة. (النهاية)
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