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9 اتفاقيات بقيمة 100 مليون ريال في ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي

10/21/2024 2:41:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي أعماله في نسخته الثالثة تحت عنوان: "التحول نحو تقنيات المستقبل"، بتوقيع 9 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال.
يأتي ذلك ضمن مستهدفات القطاع غير الربحي للإسهام في رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز العمل في هذا القطاع كمساهم رئيس في الناتج المحلي، وإقامة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي هو أحد المساهمات في تحقيق هذا الهدف الوطني.
وشهد الملتقى 5 جلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء في القطاع غير الربحي، من خلال نقل تجاربهم وقصص النجاح في هذا القطاع إضافة إلى تقديم آخر المستجدات في تقنيات المستقبل، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، من خلال عشرين متحدثاً.
يذكر أن ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة شارك في تنظيمية ثلاثة عشر من كبرى المنظمات غير الربحية، وتجاوز عدد المسجلين في هذه النسخة 5 الآف مهتم ومختص، كما شارك في المعرض المصاحب 23 من المنظمات الغير ربحية.
فيما حضر للمتلقى في هذه النسخة أكثر من 1500 مشارك، وسط حضور افتراضي تجاوز مئة ألف متابع في البث المباشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

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