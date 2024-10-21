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الإقامة المميزة لـ 2645 كفاءة صحية

10/21/2024 2:41:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن حصول 2645 من الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين من 56 دولة مختلفة في 152 تخصصًا من التخصصات الصحية ذات الأولوية على الإقامة المميزة ((إقامة كفاءة استثنائية)).
جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لخطوات سابقة للتحول الصحي، لتعزيز القطاع الصحي وتقوية أسسه وتطويره من استبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين في التخصصات الصحية ذات الأولوية، الذين يؤدون دورًا فعالًا في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان وتحسين وقايته، بما يعزز جودة الحياة ويعزز حيوية المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030، معربًا عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين من كوادر القطاع الصحي على ما يقدمونه لخدمة الوطن والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من المملكة وإليها دون تأشيرة، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

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