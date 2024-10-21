Tuesday, 22 October 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين منصة التأهيل والترخيص بـ((وقاء))

10/21/2024 2:41:57 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، المنصة الجديدة للتأهيل والترخيص سعيًا لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص لمقدمي الخدمات في مختلف القطاعات، وذلك خلال زيارته جناح ((وقاء)) في المعرض الزراعي اليوم.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة خدمات التأهيل والترخيص، وتقديم تجربة مستخدم سلسة وجذابة، إذ تتميز المنصة الجديدة بواجهة مستخدم مبسطة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات بشكل سريع وفعال، ويسرع الإجراءات، ويقلل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، مما يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.
كما تقدم المنصة الجديدة معلومات شاملة حول شروط ومتطلبات التأهيل والترخيص، مما يسهل على المتقدمين فهم الإجراءات بشكل أفضل، وتتيح إنشاء وتجديد التراخيص بشكل إلكتروني، مما يساعد على تخفيف المعاملات الورقية.
من جانب آخر، تتيح المنصة التكامل مع وزارة التجارة، للتحقق من السجل التجاري، مما يضمن تحسين موثوقية البيانات وسلاسة الإجراءات.
ويدعو ((وقاء)) جميع الراغبين في الحصول على الترخيص إلى زيارة المنصة والتسجيل وفقًا للشروط المحددة، مع الالتزام بالتعليمات، لضمان الحصول على الترخيص في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط: .

MENAFN21102024000089011017ID1108803692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث