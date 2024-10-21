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ملتقى سعودي للدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة

10/21/2024 2:41:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، الملتقى السعودي الأول للدراسات العليا، تحت عنوان ((مستقبل الدراسات العليا في ضوء رؤية المملكة 2030))، بمشاركة قطاعات قيادية عدة، تنوعت ما بين جامعات وهيئات حكومية ومراكز أبحاث وتدريب، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة.
ويُعقد الملتقى في نسخته الأولى برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بهدف تعزيز المعرفة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتحفيز التعاون بين الجامعات المحلية والدولية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ لتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تطوير التعليم العالي في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويشارك في جلسات الملتقى، الذي تستمر أعماله يومين، عددا من المتحدثين من وزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى أكاديميين وقياديين ومختصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

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