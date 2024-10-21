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الصحة تطلق التوأم الرقمي

10/21/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الصحة ميزة ((التوأم الرقمي)) عبر تطبيق ((صحتي))، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات الرقمية، لتمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية بصورة مباشرة وشخصية عبر الهاتف الجوال، حيث يمكّن المستخدمين من قراءة واقعهم الصحي، وتلقي النصائح الطبية المناسبة لتحسين نمط حياتهم، ليسهم ((التوأم الرقمي)) في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال الحلول التقنية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الصحية.
وتقدم ميزة ((التوأم الرقمي)) تجربة صحية متطورة عبر مراقبة البيانات الصحية باستمرار، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة، وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 عبر تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز الوعي الصحي، والتشجيع على الممارسات الوقائية لدى المواطنين والمقيمين.

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