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منصة لتعزيز الصحة النفسية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

10/21/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Al Watan) دَشَّنَ الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، أمس، منصة ((شهم كير)) التي تهدف إلى خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في الجوانب النفسية، وتقديم استشارات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي من قِبل نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في إطارٍ من الخصوصية العالية.
نقلة نوعية
أوضح المعمر أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمةٍ من البرامج النوعية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه، حيث يحرص على تلمس احتياجاتهم، وتصميم برامج نوعية تلبي تلك الاحتياجات وفق أعلى المعايير، وأكفأ النماذج الحديثة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم الكبير لهذه الفئة الغالية.
وأفاد بأن تدشين ((شهم كير)) يُمثِّل نقلةً نوعيةً في مسار البرامج الاستشارية التي تُقدَّم للمستفيدين بطريقة سريعة تكفل خصوصية المُستشير، وتضمن تقديم استشارات تخصصية تُسهم في تلبية احتياجات أسر المستفيدين، وتحقيق الاستقرار لهم.
برامج متعددة
تُعدُّ المنصة نقلةً نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، إذ تعمل بنظامٍ مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة، مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوط الحياة، بالإضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة؛ سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين، ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.
ودعا الصندوق الشريحة المستهدفة من أسر المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، وذلك من خلال زيارة منصة ((شهم كير)) أو تحميل التطبيق؛ للتعرف على الخدمات المقدمة.

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