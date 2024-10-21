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إخلاء طبي لمواطنة سعودية من مصر

10/21/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القنصلية العامة السعودية في الإسكندرية عن متابعتها بالتعاون مع الجهات المصرية نقل مواطنة سعودية بحالة صحية حرجة من مطار برج العرب، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المواطنين وضمان سلامتهم.

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