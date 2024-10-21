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الأمطار تُغرق الشوارع وتُلطف الأجواء في الدرب

10/21/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، أمس، على منطقة جازان، شملت عددا من محافظاتها، ومنها محافظة الدرب ومراكزها، وارتفع معها منسوب المياه بعدد من الشوارع، خصوصا الشارع العام باتجاه إشارة المثلث. كما أسهمت الأمطار في خفض درجات الحرارة وانتعاش الأجواء.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الغد حتى الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة على الخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل السليل والأفلاج ووادي الدواسر، ومتوسطة على حوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والقصيم وحائل.

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