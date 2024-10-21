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96 موقعا للتخييم والكرفانات بالمناطق والرياض تتصدر

10/21/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 58 موقعا للتخييم و38 موقعا للكرفانات في 9 مناطق، حيث تصدرت الرياض والقصيم بعدد 12 موقعا للتخييم، فيما جاءت الجوف الأقل بموقع واحد، وإضافة المركز من خلال دليل التخييم والكرفانات الذي أصدره عن مواقع التخييم في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والمنطقة الشرقية والباحة وعسير، وحدد كذلك الطاقة الاستيعابية لكل موقع من ناحية التخييم أو الكرفانات، فيما حدد المركز الحد الأعلى لمساحة المخيم 2000 متر مربع.
الرياض والقصيم الأعلى
وتصدرت الرياض والقصيم بعدد مواقع التخييم بـ12 موقعا، تلتهما حائل بـ9 مواقع، وبعدها الشرقية بـ8 مواقع، والباحة 6 مواقع، ومكة 5 مواقع، والمدينة 3 مواقع، وعسير موقعين، فيما يوجد موقع واحد فقط في الجوف، فيما تم تحديد 9 مواقع للكرفانات في القصيم و7 مواقع بالرياض، فيما المنطقة الشرقية حددت 6 مواقع، والباحة 5 مواقع، فيما مكة حددت 4 مواقع، ومن ثم عسير 3 مواقع، والمدينة المنورة موقعين، فيما حائل والجوف موقع واحد.
الاشتراطات
واشترط المركز - عند طلب الترخيص - التعهد على المقدم بحيث لا يمكن الحجز لأكثر من مخيم، فيما تحظر ممارسة النشاط على المستفيد إلا بعد الحصول على الترخيص، فيما يتم تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة، كما يلزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، ولا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم، كما يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة، كما يحق للمركز إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.
كما لا تتجاوز مدة التخييم 3 أشهر، ولا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كل المواقع المخصصة للتخييم، كما أن الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع، كما يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك، والابتعاد كذلك عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 100 متر.
عدد مواقع التخييم حسب المناطق
الرياض والقصيم 12
حائل 9
الشرقية 8
الباحة 6
مكة المكرمة 5
المدينة المنورة 3
عسير 2
الجوف 1

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