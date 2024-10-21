دالاس للسياحة تطلق أكبر حملة خصومات لصيف 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة دالاس للسياحة والسفر إطلاق واحدة من أكبر وأقوى حملات الخصومات لصيف 2025، حيث تصل التخفيضات إلى 70 %.
وبينت الشركة، في بيان لها أمس، أنه "إذا تم الحجز من الآن على رحلات دالاس، ستحصل على خصم بنسبة 70 %. هذا العرض متاح لفترة محدودة، وسوف يتم تقليل نسبة الخصم بمقدار 5 % من كل شهر يمضي. بمعنى أن الخصم سينخفض مع مرور الوقت".
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز السياحة وتمكين الجميع من الاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية
حول العالم بأسعار استثنائية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر امجد المسلماني عن هذه الحملة المميزة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلالها إلى إعادة النشاط إلى قطاع السياحة بعد التحديات التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دالاس المستمرة لتقديم فرص استثنائية للسفر، ولإعادة إحياء الروح الإيجابية التي تحملها السياحة، وتوفير تجربة مريحة ومميزة لكل من يرغب في استكشاف العالم بأسعار لا تقاوم.
وقال المسلماني ان "دالاس في هذه الحملة لها مزايا استثنائية تتيح للزبائن فرصة حجز رحلات إلى أكثر الوجهات السياحية رواجًا بالمنطقة بأفضل الأسعار الممكنة. وسواء كنت تبحث عن الاستمتاع بالشواطئ الخلابة، أو تفضل المغامرات الجبلية، أو حتى ترغب في استكشاف المدن الجديدة والتسوق فيها، فإن دالاس تقدم لك الخيار الأمثل ضمن باقات متكاملة تشمل الإقامة، والطيران، والجولات السياحية، ووجبات الطعام كل ذلك بأعلى مستويات الجودة والخدمة".
واشار إلى أن هذه الحملة أكثر من مجرد خصومات، حيث إنها "تجربة سياحية فريدة تهدف إلى تقديم تجربة سفر شاملة تتجاوز التوقعات، حيث تركز شركة دالاس على تقديم خدمات متميزة تشمل الاستشارات السياحية المتخصصة، والدعم على مدار الساعة، وخيارات مرنة لتناسب جميع الأذواق والميزانيات. وهذه الفرصة المثالية للمسافرين تجعل من الممكن الآن تحقيق أحلام السفر بأسعار لا تتكرر".
MENAFN21102024000072011014ID1108803673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.