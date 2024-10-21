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دالاس للسياحة تطلق أكبر حملة خصومات لصيف 2025

10/21/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة دالاس للسياحة والسفر إطلاق واحدة من أكبر وأقوى حملات الخصومات لصيف 2025، حيث تصل التخفيضات إلى 70 %.
وبينت الشركة، في بيان لها أمس، أنه "إذا تم الحجز من الآن على رحلات دالاس، ستحصل على خصم بنسبة 70 %. هذا العرض متاح لفترة محدودة، وسوف يتم تقليل نسبة الخصم بمقدار 5 % من كل شهر يمضي. بمعنى أن الخصم سينخفض مع مرور الوقت".
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز السياحة وتمكين الجميع من الاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية حول العالم بأسعار استثنائية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر امجد المسلماني عن هذه الحملة المميزة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلالها إلى إعادة النشاط إلى قطاع السياحة بعد التحديات التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دالاس المستمرة لتقديم فرص استثنائية للسفر، ولإعادة إحياء الروح الإيجابية التي تحملها السياحة، وتوفير تجربة مريحة ومميزة لكل من يرغب في استكشاف العالم بأسعار لا تقاوم.
وقال المسلماني ان "دالاس في هذه الحملة لها مزايا استثنائية تتيح للزبائن فرصة حجز رحلات إلى أكثر الوجهات السياحية رواجًا بالمنطقة بأفضل الأسعار الممكنة. وسواء كنت تبحث عن الاستمتاع بالشواطئ الخلابة، أو تفضل المغامرات الجبلية، أو حتى ترغب في استكشاف المدن الجديدة والتسوق فيها، فإن دالاس تقدم لك الخيار الأمثل ضمن باقات متكاملة تشمل الإقامة، والطيران، والجولات السياحية، ووجبات الطعام كل ذلك بأعلى مستويات الجودة والخدمة".
واشار إلى أن هذه الحملة أكثر من مجرد خصومات، حيث إنها "تجربة سياحية فريدة تهدف إلى تقديم تجربة سفر شاملة تتجاوز التوقعات، حيث تركز شركة دالاس على تقديم خدمات متميزة تشمل الاستشارات السياحية المتخصصة، والدعم على مدار الساعة، وخيارات مرنة لتناسب جميع الأذواق والميزانيات. وهذه الفرصة المثالية للمسافرين تجعل من الممكن الآن تحقيق أحلام السفر بأسعار لا تتكرر".

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