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ستارلينك: شريك أم منافس لشركات الاتصالات في الأردن؟

10/21/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حمزة العكاليك
شهد شهر (نوفمبر) 2023 لحظة فارقة في المشهد الرقمي الأردني حيث منحت هيئة تنظيم الاتصالات (TRC) شركة Starlink ستارلينك رخصة اتصالات عامة، مما مهد الطريق للشركة للبدء في تقديم خدماتها أوائل عام 2025 (وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني). وقد كان لهذا القرار ردود أفعال من قبل قطاع التكنولوجيا في المملكة، واعدًا بإعادة تشكيل ليس فقط كيفية اتصال الأردنيين بالإنترنت، ولكن أيضًا كيفية تقسيم السوق الرقمي في الأردن. ويمكن أن يكون لهذا التطور آثار عميقة على شركات الاتصالات المحلية وديناميكيات السوق العامة. والذي يعتبر بمثابة تغيير جذري في المستقبل الرقمي للبلاد.
وبالنظر لشركات الاتصالات الأردنية، فإن دخول ستارلينك الى السوق الرقمي الأردني هو في الوقت نفسه تحدٍ ونداء استيقاظ. حيث ستجد هذه الشركات نفسها عند مفترق طرق للتكيف مع الواقع الجديد أو المخاطرة بالخروج من السوق. ويطرح هذا الدخول مجموعة من التحديات لقطاع الاتصالات، مثل: زيادة المنافسة حيث أن الترخيص لستارلينك يقدم منافسًا جديدًا ذا إمكانات مالية هائلة ومتطورًا تقنيًا لقطاع الاتصالات الأردني. وعليه ستواجه الشركات المحلية ضغوطًا لتحسين خدماتها وأسعارها لتظل تنافسية.
وكذلك سيطرح هذا المنافس تحديات على الحصة السوقية فمن الممكن أن تشهد شركات الاتصالات الأردنية انخفاضًا محتملًا في حصة السوق، خاصة في المناطق التي تكون فيها البنية التحتية التقليدية مفقودة أو غير موثوق بها وهذا يترافق مع شكاوى متكررة من الأردنيين بضعف أو انقطاع خدمات الإنترنت وخصوصا إذا ما طرحت ستارلينك خدماتها بأسعار منافسة.
وسيفرض هذا اللاعب الجديد على شركات الاتصالات المحلية تحسين جودة خدماتها حيث إن منافسة الإنترنت الساتلاتي عالي السرعة، وذي اتصال أكثر سلاسة بزمن وصول أقل والذي تقدمه ستارلينك، سيفرض على الشركات المحلية على الأرجح الاستثمار في تحديث البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها.
كما من الممكن أن يقود هذا التنافس إلى التوجه إلى السوق المتخصص فقد يكون من خيارات الشركات المحلية التركيز على قطاعات سوقية محددة أو خدمات ذات قيمة مضافة لا يمكن لشركة ستارلينك تقديمها بسهولة، مثل الحزم المجمعة مع المحتوى المحلي أو دعم العملاء المتخصص.
من ناحية أخرى، تمتلك شركات الاتصالات المحلية العديد من المزايا التي يمكن أن تساعدها في مواجهة التحديات التي يطرحها دخول المنافس الجديد ومن هذه المزايا: البنية التحتية القائمة: فشركات الاتصالات المحلية تمتلك بنية تحتية واسعة النطاق تغطي معظم المناطق في الأردن. وهذه البنية التحتية يمكن أن توفر لها ميزة تنافسية في بعض المناطق.
كما تتمتع الشركات المحلية بفهم عميق للسوق المحلي، بما في ذلك احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. مما يمكنهم من استخدام هذه المعرفة لتطوير خدمات تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل حيث يمكن لشركات الاتصالات المحلية تنويع عروضها لتشمل خدمات تتجاوز الاتصال الأساسي بالإنترنت، مثل حلول إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والمحتوى الرقمي.
وتتمتع الشركات المحلية بعلاقات قوية مع عملائها. وهذا يمكَنها من استخدام هذه العلاقات لتبني الثقة والولاء بين العملاء. ومزودي الخدمات، كما أن الشركات المحلية توفر دعم عملائها باللغة العربية. مما يجعل تجربة العملاء أكثر سهولة وملاءمة.
وسيكون المفتاح الأساسي للنجاح والمنافسة في السوق الأردني هو الاستفادة من هذه الأصول في التركيز على الابتكار في المجالات التي تمكنها من التفوق فيها على ستارلينك. وتتجه بعض الشركات بالفعل نحو خدمات ذات قيمة مضافة، حيث تقدم حزمًا مجمعة تتضمن محتوى محليًا ودعمًا متخصصًا للعملاء. وتعمل شركات أخرى على مضاعفة استثماراتها في البنية التحتية، مما يسرع من طرح شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية. مما يمكن من تحفيز المنافسة والابتكار في عروض الخدمات ونماذج التسعير. وبناءً على ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات تنظيمية لدعم الشركات وتوفير نوع من مظلة الحماية للشركات المحلية. حيث من الممكن أن تنفذ الحكومة الأردنية لوائح جديدة لضمان المنافسة العادلة وحماية المصالح المحلية مع تعزيز الابتكار.
وبناءً على ذلك، فقد نشهد ظهور نماذج تعاونية بين ستارلينك والمزودين المحليين، تجمع بين التكنولوجيا العالمية والخبرة المحلية. فمن المثير للاهتمام أن شركات الاتصالات المحلية لا ترى جميعها في ستارلينك تهديدًا. حيث يستكشف البعض من هذه الشركات نوعا من الشراكات المحتملة، ويرى فرصة للجمع بين النطاق العالمي لستارلينك وخبرتهم المحلية.
وفي كل الأحوال، يفرض دخول ستارلينك تحديات كبيرة على شركات الاتصالات المحلية في الأردن، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستخسر السوق بالكامل. فمن المأمول أن يتميز المستقبل بقطاع اتصالات أكثر تنافسية وتنوعًا وإبداعًا. ومن المرجح أن تظل الشركات المحلية التي تتكيف بسرعة وتستفيد من نقاط قوتها وربما تتعاون مع شراكات جديدة مع ستارلينك ذات صلة وتنافسية في المشهد المتطور للاتصالات الأردنية.
فبدلاً من النظر إلى "ستارلينك" على أنها تهديد، يمكن للشركات المحلية والحكومة الاستفادة من هذه الفرصة لبناء شراكات إستراتيجية معها، من خلال التعاون، ويمكن للشركات المحلية الاستفادة من خبرات "ستارلينك" في مجال الأقمار الصناعية، في حين يمكن لـ "ستارلينك" الاستفادة من معرفة الشركات المحلية بالأسواق المحلية.
وفي الختام، فمع وميض أقمار ستارلينك في سماء الليل فوق الأردن، فإنها ترمز إلى أكثر من مجرد خدمة إنترنت جديدة. إنها تمثل تطلعات الأمة، واستعدادها لاحتضان التغيير، وتصميمها على رسم مسارها الخاص في العصر الرقمي.

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