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%27 ارتفاع صادرات الطاقة الكهربائية

10/21/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن بنسبة 27.4 % في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما بأنها شكلت 1.2 % من إجمالي الطاقة المباعة.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الأردن من الطاقة الكهربائية عبر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 210.8 جيجا واط ساعة مقابل 165.4 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن إجمالي الكمية المصدرة، بلغ حجم ما تم تزويد الشبكة العراقية به 61.8 جيجا واط، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي، إذ سرى اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) 2024.
ووقع البلدان الشهر الماضي على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية، بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11/2/2024.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
كما صدرت الشركة 143.5 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 160.5جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 10.6 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 5.5 جيجاواط ساعة مقابل 4.9 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 12.2 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 16871.6 جيجاواط ساعة مقارنة مع 16017.6 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 5.3 %.
إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، التوزيع وإربد) في 9 أشهر بمجموع 16342.6 جيجاواط ساعة مقارنة مع 15528 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.2 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 318.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 324.2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 1.9 %.
وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، منها 1617 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.

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