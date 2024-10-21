%27 ارتفاع صادرات الطاقة الكهربائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن بنسبة 27.4 % في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما بأنها شكلت 1.2 % من إجمالي الطاقة المباعة.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الأردن من الطاقة الكهربائية عبر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 210.8 جيجا واط ساعة مقابل 165.4 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن إجمالي الكمية المصدرة، بلغ حجم ما تم تزويد الشبكة العراقية به 61.8 جيجا واط، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي، إذ سرى اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) 2024.
ووقع البلدان الشهر الماضي على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية، بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11/2/2024.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
كما صدرت الشركة 143.5 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 160.5جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 10.6 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 5.5 جيجاواط ساعة مقابل 4.9 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 12.2 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 16871.6 جيجاواط ساعة مقارنة مع 16017.6 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 5.3 %.
إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، التوزيع وإربد) في 9 أشهر بمجموع 16342.6 جيجاواط ساعة مقارنة مع 15528 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.2 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 318.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 324.2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 1.9 %.
وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، منها 1617 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.
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