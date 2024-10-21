الأردن يبحث تعزيز الشراكة مع المانحين في واشنطن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة
عمان- يبحث وفد أردني رسمي تعزيز الشراكة مع المانحين في واشنطن خلال أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 التي انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن.
ومثل الأردن في هذه الاجتماعات كل من وزيرة
التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وزير
المالية عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي
عادل شركس.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الاجتماعات من 21 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر)، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وستركز الاجتماعات على عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتعقيدات التي تواجه الأسواق المالية العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي في رد على استفسارات لـ"الغد" حول الملفات التي سيبحثها الوفد الأردني خلال أعمال اجتماعات مجموعة البنك الدولي، توجه الوفد لعقد سلسلة من اجتماعات مكثفة مع إدارة البنك الدولي والجهات المانحة والتمويلية على هامش هذه الاجتماعات السنوية.
وبحسب المجالي سيركز الوفد خلال هذه الاجتماعات على تعزيز شراكة الأردن الدولية مع مختلف الجهات الدولية المانحة بهدف دعم أولويات الأردن التنموية المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
كما سيم التركيز على متابعة محفظة التمويل مع البنك الدولي، إضافة إلى بحث توجيه المساعدات التنموية المستقبلية لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتمكين الأردن من تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشار إلى أن قيمة محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن، تقدر بنحو 4.1 مليار دولار، وتتضمن حوالي 18 مشروعا قائما، إضافة إلى استثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار.
وبين المجالي أن الوزيرة طوقان التي تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفتها محافظ الأردن لدى البنك الدولي، ستعقد عددا من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA)، إضافة إلى مشاركتها في عدد من اجتماعات الطاولة المستديرة القطاعية على المستوى الوزاري في البنك الدولي والمشاركة في اجتماع لجنة التنمية، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع الإدارة الأميركية والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وتضمنت اجتماعات العام الحالي لمجموعة البنك الدولي جلسة عامة، إضافة إلى عقد اللجان الفرعية للبنك عددا من الاجتماعات، كلجنة التنمية ولجنة النقد الدولي واللجنة المالي، كما تتضمن فعاليات أخرى كالإحاطات الإقليمية، المؤتمرات الصحفية، والمنتديات التي تركز على التنمية الدولية، الاقتصاد العالمي، والأسواق المالية.
ومن المنتظر خلال هذه الاجتماعات، أن يطلق صندوق النقد الدولي عددا من التقارير الاقتصادية الدورية، منها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تقرير الاستقرار المالي العالمي، وتقرير الراصد المالي.
ومن المرتقب أن تعقد الجمعة القادمة التي توافق تاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجلسة العامة الرئيسة للاجتماعات السنوية، والتي سيتحدث بها كل من رئيس الاجتماعات السنوية ومحافظ سلطة النقد في المالديف أحمد منور، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأخيرا سيعقد خلال هذه الاجتماعات لقاء مفتوح للحوار مع ممثلي المجتمع المدني، تتيح الفرصة لممثلي المجتمع المدني للتحاور مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
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