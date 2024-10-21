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الأردن يبحث تعزيز الشراكة مع المانحين في واشنطن

10/21/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- يبحث وفد أردني رسمي تعزيز الشراكة مع المانحين في واشنطن خلال أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 التي انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن.
ومثل الأردن في هذه الاجتماعات كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الاجتماعات من 21 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر)، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وستركز الاجتماعات على عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتعقيدات التي تواجه الأسواق المالية العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي في رد على استفسارات لـ"الغد" حول الملفات التي سيبحثها الوفد الأردني خلال أعمال اجتماعات مجموعة البنك الدولي، توجه الوفد لعقد سلسلة من اجتماعات مكثفة مع إدارة البنك الدولي والجهات المانحة والتمويلية على هامش هذه الاجتماعات السنوية.
وبحسب المجالي سيركز الوفد خلال هذه الاجتماعات على تعزيز شراكة الأردن الدولية مع مختلف الجهات الدولية المانحة بهدف دعم أولويات الأردن التنموية المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
كما سيم التركيز على متابعة محفظة التمويل مع البنك الدولي، إضافة إلى بحث توجيه المساعدات التنموية المستقبلية لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتمكين الأردن من تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشار إلى أن قيمة محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن، تقدر بنحو 4.1 مليار دولار، وتتضمن حوالي 18 مشروعا قائما، إضافة إلى استثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار.
وبين المجالي أن الوزيرة طوقان التي تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفتها محافظ الأردن لدى البنك الدولي، ستعقد عددا من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA)، إضافة إلى مشاركتها في عدد من اجتماعات الطاولة المستديرة القطاعية على المستوى الوزاري في البنك الدولي والمشاركة في اجتماع لجنة التنمية، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع الإدارة الأميركية والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وتضمنت اجتماعات العام الحالي لمجموعة البنك الدولي جلسة عامة، إضافة إلى عقد اللجان الفرعية للبنك عددا من الاجتماعات، كلجنة التنمية ولجنة النقد الدولي واللجنة المالي، كما تتضمن فعاليات أخرى كالإحاطات الإقليمية، المؤتمرات الصحفية، والمنتديات التي تركز على التنمية الدولية، الاقتصاد العالمي، والأسواق المالية.
ومن المنتظر خلال هذه الاجتماعات، أن يطلق صندوق النقد الدولي عددا من التقارير الاقتصادية الدورية، منها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تقرير الاستقرار المالي العالمي، وتقرير الراصد المالي.
ومن المرتقب أن تعقد الجمعة القادمة التي توافق تاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجلسة العامة الرئيسة للاجتماعات السنوية، والتي سيتحدث بها كل من رئيس الاجتماعات السنوية ومحافظ سلطة النقد في المالديف أحمد منور، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأخيرا سيعقد خلال هذه الاجتماعات لقاء مفتوح للحوار مع ممثلي المجتمع المدني، تتيح الفرصة لممثلي المجتمع المدني للتحاور مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

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