تجميد التخفيضات الجمركية.. دعم للصناعة أم حرمان للمواطن من خفض الأسعار؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
شهدت السوق المحلية جدلا واسعا حول قرار الحكومة بتجميد الرسوم الجمركية، حيث اعتبره صناعيون خطوة إيجابية تحمي وتعزز تطور المنتج المحلي، بينما يرى التجار فيه حرمانا للمواطنين من تخفيضات لاحقة على الأسعار.
ويؤكد القطاع الصناعي أن القرار يعزز تنافسية المنتجات المحلية في السوق، ويعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية، وفي المقابل، يشير التجار إلى أن هذا التجميد يقوض خططهم للتوسع والاستثمار مستقبلا ويزيد من عمليات التهريب.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تجميد العمل بقراره السابق المتخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمن تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم
25 % على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التخفيض الذي تم خلال العام ذاته.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن وفق ما أكدت وقتها.
وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة. وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15 %) و(25 %) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.
وفيما يرى رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تجميد تخفيض الرسوم الجمركية يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، ويؤكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق أن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية يشكل بيئة خصبة لزيادة التهريب ويطرد الاستثمار، ويؤثر على توفر السلع بكميات كبيرة في ظل معاناة التجار من توفر السيولة بشكل كافٍ.
غير أن الجغبير قال "من خلال هذا القرار، يمكن للشركات المحلية الحفاظ على حصتها في السوق، خاصة في ظل المنافسة السعرية الشديدة من المنتجات الأجنبية كما يوفر هذا التجميد الحماية اللازمة لبعض الصناعات التي قد لا تكون قادرة بعد على التكيف مع التحديات الاقتصادية الخارجية المختلفة".
وأكد الجغبير أن القرار خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، حيث يساعد في الحفاظ على استدامة الصناعات الوطنية وتطويرها وتحسين كفاءتها وزيادة استثماراتها، مما يعزز فرص النمو والتوظيف داخل البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني من خلال الحد من الإغراق السلعي وتدفق المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة.
لكن الحاج توفيق أكد أن القطاع التجاري يقدر الظروف الاقتصادية وتراجع الإيرادات، ولكن لا يجوز أن يكون السبب وراء هذا القرار تحت شعار دعم الصناعة، كون أن التخفيض بنسبة 5 % لا يؤثر على القطاع.
وأضاف الحاج توفيق أن دعم الصناعة الوطنية عبر فرض رسوم جمركية هو من أدوات الماضي، مؤكدا أن دعم الصناعة يكون من خلال دعم الصادرات وتخفيض كلف الطاقة والتشغيل والمشاركة في المعارض الخارجية والمحلية والترويج للمنتجات الوطنية بطريقة متطورة.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة وقف قرارات دعم الصناعة الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية على المستوردات يدفع ثمنها المستهلك، مؤكدا أن السوق المحلية لا تشهد إغراقا من أي سلع مستوردة.
في المقابل، قال الجغبير "بعد مرور أكثر من عامين على قرار تخفيض التعرفة الجمركية، شهدت تلك الفترة تعاظما واضحا في المستودعات من المنتجات ذات المثيل المحلي، وخاصة من الدول التي لا نمتلك معها اتفاقيات تجارية مثل الصين وتركيا، والتي وصلت لأكثر من مليار دينار، هذا إلى جانب الأثر السلبي على حصة السوق المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية، وعدم مردوده الإيجابي على الإيرادات الحكومية.
وأوضح أن القرار يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة تصل إلى 11.5 مليار دينار، وخاصة أن الرؤية عولت على الصناعة بثلث مستهدفاتها. بالتالي، فإن هذا القرار يتماشى مع أهداف الرؤية من جانب، ومع الأهداف الإستراتيجية للسياسة الصناعية من جانب آخر، مما يدعم ويساعد في تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية.
بينما أكد الحاج توفيق أن قرار الحكومة السابقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية خدم الاقتصاد الوطني والمستهلك وساهم في رفع المخزون الإستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية والغذائية، عدا عن زيادة الاستثمارات ووقف عمليات التهرب في عدة قطاعات منها الألبسة والمكسرات والقهوة.
وطالب الحكومة بتزويد القطاع التجاري بالدراسات التي اتخذ قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية بناء عليها، وهذا حق للقطاع، مبينا أن القرار السابق لم يُلحِق الضرر بالصناعة الوطنية بحكم الدعم المقدّم للصناعة من قبل الحكومة في عدة مجالات.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن يتم اتخاذ أي قرارات بالتشاور مع القطاع الخاص، وأن يقدم له ما يثبت مبررات اتخاذ أي قرار، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة على مسافة واحدة من الجميع في أطراف المعادلة، وأن هناك مستهلكا يجب على الجميع أن يهتم به، وتوفير بدائل ومخزون في ظل الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ويجب تسهيل الاستيراد إلى جانب دعم الصناعة لتوفير مخزون إستراتيجي.
واعتبر ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن القرار خطوة إستراتيجية ونقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التوجهات الاقتصادية ورؤية التحديث الاقتصادي برفع معدلات الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي.
وقال الجيطان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، إن القرار يُسهم في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، مما يمنح الشركات المحلية الفرصة لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حصتها في السوق المحلية، مما يساهم في رفع معدلات الأمن الاقتصادي والمنعة في ظل المتغيرات العالمية والتأثيرات التي شهدناها على مستوى سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن القرار يعتبر بادرة إيجابية من الحكومة لتعزيز التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الوصول إلى معالجات سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة وإطلاق إمكانيات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وأشار إلى ضرورة إلغاء قرار التخفض بمجمله، بهدف تعزيز التنافسية للقطاع الصناعي محليا وعالميا، وضمان الوصول إلى مستهدفات وأهداف السياسة الصناعية بمختلف محاورها ومكوناتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية للقطاعات الصناعية الواعدة وذات القيمة المضافة.
لكن ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، قال إن القطاع التجاري راعى قيمة التخفيض الجمركي في الفترة السابقة وعكسه على التكاليف والأسعار بالسوق المحلية، بدليل انخفاض معدلات التضخم بالسوق المحلية مقارنة بدول المنطقة.
وأضاف الرفاعي، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن تبرير الحكومة بتجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل يعود إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي انعكست على كلف الأعمال والبضائع والاستهلاك، وعدم قيام الجهات الحكومية في تخفيض الرسوم الجمركية على أجور الشحن للبضائع المستوردة.
واعتبر الرفاعي القرار مجحفا بحق المواطن في توفير خيارات متعددة بالسوق المحلية بأسعار تنافسية، متسائلا لماذا يُحرم المستهلك من تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية.
وأكد الرفاعي أن القرار لن يؤثر على ارتفاع الأسعار واستيراد السلع، ولكن سيحرم المواطنين من تخفيضات إضافية على الأسعار خلال العام المقبل نتيجة تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية.
وأشار الرفاعي إلى وجود تحديات تواجه التجار في السيولة والقدرة الشرائية، مؤكدا وجود وفرة في المخزون وانخفاض في الطلب، وهذا ما يجعل مبررات الحكومة لتجميد الرسوم غير واقعية.
وقال الرفاعي إن على الحكومة دورا في دعم كافة القطاعات الاقتصادية، وعدم اتخاذ قرارات على حساب قطاع آخر، مشيرا إلى وجود أدوات تمتلكها الحكومة لدعم القطاع الصناعي بعيدا عن مصالح المواطنين، من خلال تخفيض كلف الطاقة ودعم الصادرات.
واعتبر ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، طاهر خالد، أن القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الصناعات المحلية لضغوطات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتحديات المنافسة من المنتجات المستوردة.
وأكد أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الصناعة المحلية وتعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ويوفر فرص عمل لآلاف المواطنين.
لكن ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام حبنكة، قال إن القرار يحرم المواطنين من الاستفادة من انخفاض الأسعار.
وأكد أن أسعار السلع بالسوق المحلية لن يطرأ عليها ارتفاع كون القرار مرتبطا بإجراء مستقبلي لا علاقة له بالرسوم الحالية، مشيرا إلى أن عدم ثبات القرارات يربك الاسثمار ويقوض خطط التوسع والاستثمار مستقبلا.
MENAFN21102024000072011014ID1108803669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.