تجميد التخفيضات الجمركية.. دعم للصناعة أم حرمان للمواطن من خفض الأسعار؟

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

شهدت السوق المحلية جدلا واسعا حول قرار الحكومة بتجميد الرسوم الجمركية، حيث اعتبره صناعيون خطوة إيجابية تحمي وتعزز تطور المنتج المحلي، بينما يرى التجار فيه حرمانا للمواطنين من تخفيضات لاحقة على الأسعار.

ويؤكد القطاع الصناعي أن القرار يعزز تنافسية المنتجات المحلية في السوق، ويعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية، وفي المقابل، يشير التجار إلى أن هذا التجميد يقوض خططهم للتوسع والاستثمار مستقبلا ويزيد من عمليات التهريب.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تجميد العمل بقراره السابق المتخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمن تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم

25 % على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التخفيض الذي تم خلال العام ذاته.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن وفق ما أكدت وقتها.

وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة. وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15 %) و(25 %) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.

وفيما يرى رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تجميد تخفيض الرسوم الجمركية يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، ويؤكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق أن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية يشكل بيئة خصبة لزيادة التهريب ويطرد الاستثمار، ويؤثر على توفر السلع بكميات كبيرة في ظل معاناة التجار من توفر السيولة بشكل كافٍ.

غير أن الجغبير قال "من خلال هذا القرار، يمكن للشركات المحلية الحفاظ على حصتها في السوق، خاصة في ظل المنافسة السعرية الشديدة من المنتجات الأجنبية كما يوفر هذا التجميد الحماية اللازمة لبعض الصناعات التي قد لا تكون قادرة بعد على التكيف مع التحديات الاقتصادية الخارجية المختلفة".

وأكد الجغبير أن القرار خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، حيث يساعد في الحفاظ على استدامة الصناعات الوطنية وتطويرها وتحسين كفاءتها وزيادة استثماراتها، مما يعزز فرص النمو والتوظيف داخل البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني من خلال الحد من الإغراق السلعي وتدفق المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة.

لكن الحاج توفيق أكد أن القطاع التجاري يقدر الظروف الاقتصادية وتراجع الإيرادات، ولكن لا يجوز أن يكون السبب وراء هذا القرار تحت شعار دعم الصناعة، كون أن التخفيض بنسبة 5 % لا يؤثر على القطاع.

وأضاف الحاج توفيق أن دعم الصناعة الوطنية عبر فرض رسوم جمركية هو من أدوات الماضي، مؤكدا أن دعم الصناعة يكون من خلال دعم الصادرات وتخفيض كلف الطاقة والتشغيل والمشاركة في المعارض الخارجية والمحلية والترويج للمنتجات الوطنية بطريقة متطورة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة وقف قرارات دعم الصناعة الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية على المستوردات يدفع ثمنها المستهلك، مؤكدا أن السوق المحلية لا تشهد إغراقا من أي سلع مستوردة.

في المقابل، قال الجغبير "بعد مرور أكثر من عامين على قرار تخفيض التعرفة الجمركية، شهدت تلك الفترة تعاظما واضحا في المستودعات من المنتجات ذات المثيل المحلي، وخاصة من الدول التي لا نمتلك معها اتفاقيات تجارية مثل الصين وتركيا، والتي وصلت لأكثر من مليار دينار، هذا إلى جانب الأثر السلبي على حصة السوق المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية، وعدم مردوده الإيجابي على الإيرادات الحكومية.

وأوضح أن القرار يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة تصل إلى 11.5 مليار دينار، وخاصة أن الرؤية عولت على الصناعة بثلث مستهدفاتها. بالتالي، فإن هذا القرار يتماشى مع أهداف الرؤية من جانب، ومع الأهداف الإستراتيجية للسياسة الصناعية من جانب آخر، مما يدعم ويساعد في تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية.

بينما أكد الحاج توفيق أن قرار الحكومة السابقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية خدم الاقتصاد الوطني والمستهلك وساهم في رفع المخزون الإستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية والغذائية، عدا عن زيادة الاستثمارات ووقف عمليات التهرب في عدة قطاعات منها الألبسة والمكسرات والقهوة.

وطالب الحكومة بتزويد القطاع التجاري بالدراسات التي اتخذ قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية بناء عليها، وهذا حق للقطاع، مبينا أن القرار السابق لم يُلحِق الضرر بالصناعة الوطنية بحكم الدعم المقدّم للصناعة من قبل الحكومة في عدة مجالات.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن يتم اتخاذ أي قرارات بالتشاور مع القطاع الخاص، وأن يقدم له ما يثبت مبررات اتخاذ أي قرار، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة على مسافة واحدة من الجميع في أطراف المعادلة، وأن هناك مستهلكا يجب على الجميع أن يهتم به، وتوفير بدائل ومخزون في ظل الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ويجب تسهيل الاستيراد إلى جانب دعم الصناعة لتوفير مخزون إستراتيجي.

واعتبر ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن القرار خطوة إستراتيجية ونقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التوجهات الاقتصادية ورؤية التحديث الاقتصادي برفع معدلات الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي.

وقال الجيطان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، إن القرار يُسهم في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، مما يمنح الشركات المحلية الفرصة لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حصتها في السوق المحلية، مما يساهم في رفع معدلات الأمن الاقتصادي والمنعة في ظل المتغيرات العالمية والتأثيرات التي شهدناها على مستوى سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن القرار يعتبر بادرة إيجابية من الحكومة لتعزيز التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الوصول إلى معالجات سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة وإطلاق إمكانيات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وأشار إلى ضرورة إلغاء قرار التخفض بمجمله، بهدف تعزيز التنافسية للقطاع الصناعي محليا وعالميا، وضمان الوصول إلى مستهدفات وأهداف السياسة الصناعية بمختلف محاورها ومكوناتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية للقطاعات الصناعية الواعدة وذات القيمة المضافة.

لكن ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، قال إن القطاع التجاري راعى قيمة التخفيض الجمركي في الفترة السابقة وعكسه على التكاليف والأسعار بالسوق المحلية، بدليل انخفاض معدلات التضخم بالسوق المحلية مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف الرفاعي، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن تبرير الحكومة بتجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل يعود إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي انعكست على كلف الأعمال والبضائع والاستهلاك، وعدم قيام الجهات الحكومية في تخفيض الرسوم الجمركية على أجور الشحن للبضائع المستوردة.

واعتبر الرفاعي القرار مجحفا بحق المواطن في توفير خيارات متعددة بالسوق المحلية بأسعار تنافسية، متسائلا لماذا يُحرم المستهلك من تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية.

وأكد الرفاعي أن القرار لن يؤثر على ارتفاع الأسعار واستيراد السلع، ولكن سيحرم المواطنين من تخفيضات إضافية على الأسعار خلال العام المقبل نتيجة تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية.

وأشار الرفاعي إلى وجود تحديات تواجه التجار في السيولة والقدرة الشرائية، مؤكدا وجود وفرة في المخزون وانخفاض في الطلب، وهذا ما يجعل مبررات الحكومة لتجميد الرسوم غير واقعية.

وقال الرفاعي إن على الحكومة دورا في دعم كافة القطاعات الاقتصادية، وعدم اتخاذ قرارات على حساب قطاع آخر، مشيرا إلى وجود أدوات تمتلكها الحكومة لدعم القطاع الصناعي بعيدا عن مصالح المواطنين، من خلال تخفيض كلف الطاقة ودعم الصادرات.

واعتبر ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، طاهر خالد، أن القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الصناعات المحلية لضغوطات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتحديات المنافسة من المنتجات المستوردة.

وأكد أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الصناعة المحلية وتعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ويوفر فرص عمل لآلاف المواطنين.

لكن ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام حبنكة، قال إن القرار يحرم المواطنين من الاستفادة من انخفاض الأسعار.

وأكد أن أسعار السلع بالسوق المحلية لن يطرأ عليها ارتفاع كون القرار مرتبطا بإجراء مستقبلي لا علاقة له بالرسوم الحالية، مشيرا إلى أن عدم ثبات القرارات يربك الاسثمار ويقوض خطط التوسع والاستثمار مستقبلا.







