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أندية الثانية تأسف لقرار تهبيطها وتطالب بالتراجع عنه

10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عبرت أندية الدرجة الثانية وعددها 15، عن اسفها لقرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، القاضي بتهبيطها إلى الدرجة الثالثة، بسبب تعليقها للمشاركة في الدوري، على خلفية رفض الاتحاد اعادة الدعم المالي كما كان سابقا.
وقالت الأندية في بيان رسمي أمس : " تأسف اندية الدرجة الثانية لما صدر عن اللجنة التأديبية من عقوبات، بعد تحويلها من قبل الهيئة التنفيذية، بعد ان سدت كل الأبواب واغلقت جميع الطرق التي كان من الممكن أن تفضي إلى حلول أو إلى مبادرة كفيلة بعودة هذه الاندية إلى مكانها، ولكن النية كانت مبيته لابعاد هذه الأندية من قبل البعض سواء لمواقف شخصيه او مكتسبات و دوافع اخرى.
وقال البيان : كان الأولى محاورة هذه الأندية للوصول إلى صيغه توافقيه تحفظ الحقوق، حيث كانت تطالب بإعادة الدعم كما كان وليس رفع قيمته، كون هذه الأندية تعاني من ضائقه ماليه تسببت في عدم القدرة على تجهيز الفرق واللاعبين، ليأتي خيارها الصعب بالإعتذار عن المشاركه بدوري هذا الموسم، رغم اعتقادنا بقدرة الاتحاد على تقديم دعم مالي او إيجاد ممولين او رعاه اسوه بما تقدمه لبقية الدرجات.
وأضاف : أبعاد هذه الاندية عن الملاعب وهي التي طالما تغنت بالوطن وقائده خلال المباريات على المدرجات والطرقات ومقراتها وصروحها ، وهي الأندية التي تعتز دائما بوطنها ومليكها.
واشار البيان إلى أن الأندية التي تثمن دائما توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، لم تجد خطوات من اعضاء الهيئة التنفيذية او الأمانه العامة لترجمه هذه التوجيهات، واكتفت فقط بالتهديد والوعيد.
وتساءل البيان عن كيفية معاقبه هذه الأندية المنتشره في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات بهذه السرعه والطريقه، فيما لم تقدم على مثل هذه الخطوة الموسم الماضي عندما تغيبت أندية المحترفين عن الجولة السادسة من الدوري، حيث تم استيعابها والاجتماع بها وحل مشاكلها وزيادة دخلها وأعادة تدوير الاسبوع الذي تغيبت عنه..
واشارت الأندية إلى غضبها وجماهيرها من هذه الخطوة وهذه العقوبة، والمسارعة إلى محاكمتها على انجازاتها ورفدها لشباب الوطن بالمواهب الرياضية والشبابيه في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدة أن هذا لن يفت من عضدها، وستبقى تلك الصروح الرياضية التي تفتدي الوطن وقائده بالمهج والأرواح.
واختتمت الأندية بيانها بالتأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها أمام هذا القرار الظالم، متمنية أن تشهد الايام المقبلة تراجعا عن القرار وعودة الأمور إلى طريقها الصحيح.

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