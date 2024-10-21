أندية الثانية تأسف لقرار تهبيطها وتطالب بالتراجع عنه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
عبرت أندية الدرجة الثانية وعددها 15، عن اسفها لقرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، القاضي بتهبيطها إلى الدرجة الثالثة، بسبب تعليقها للمشاركة في الدوري، على خلفية رفض الاتحاد اعادة الدعم المالي كما كان سابقا.
وقالت الأندية في بيان رسمي أمس : " تأسف اندية الدرجة الثانية لما صدر عن اللجنة التأديبية من عقوبات، بعد تحويلها من قبل الهيئة التنفيذية، بعد ان سدت كل الأبواب واغلقت جميع الطرق التي كان من الممكن أن تفضي إلى حلول أو إلى مبادرة كفيلة بعودة هذه الاندية إلى مكانها، ولكن النية كانت مبيته لابعاد هذه الأندية من قبل البعض سواء لمواقف شخصيه او مكتسبات و دوافع اخرى.
وقال البيان : كان الأولى محاورة هذه الأندية للوصول إلى صيغه توافقيه تحفظ الحقوق، حيث كانت تطالب بإعادة الدعم كما كان وليس رفع قيمته، كون هذه الأندية تعاني من ضائقه ماليه تسببت في عدم القدرة على تجهيز الفرق واللاعبين، ليأتي خيارها الصعب بالإعتذار عن المشاركه بدوري هذا الموسم، رغم اعتقادنا بقدرة الاتحاد على تقديم دعم مالي او إيجاد ممولين او رعاه اسوه بما تقدمه لبقية الدرجات.
وأضاف : أبعاد هذه الاندية عن الملاعب وهي التي طالما تغنت بالوطن وقائده خلال المباريات على المدرجات والطرقات ومقراتها وصروحها ، وهي الأندية التي تعتز دائما بوطنها ومليكها.
واشار البيان إلى أن الأندية التي تثمن دائما توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، لم تجد خطوات من اعضاء الهيئة التنفيذية او الأمانه العامة لترجمه هذه التوجيهات، واكتفت فقط بالتهديد والوعيد.
وتساءل البيان عن كيفية معاقبه هذه الأندية المنتشره في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات بهذه السرعه والطريقه، فيما لم تقدم على مثل هذه الخطوة الموسم الماضي عندما تغيبت أندية المحترفين عن الجولة السادسة من الدوري، حيث تم استيعابها والاجتماع بها وحل مشاكلها وزيادة دخلها وأعادة تدوير الاسبوع الذي تغيبت عنه..
واشارت الأندية إلى غضبها وجماهيرها من هذه الخطوة وهذه العقوبة، والمسارعة إلى محاكمتها على انجازاتها ورفدها لشباب الوطن بالمواهب الرياضية والشبابيه في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدة أن هذا لن يفت من عضدها، وستبقى تلك الصروح الرياضية التي تفتدي الوطن وقائده بالمهج والأرواح.
واختتمت الأندية بيانها بالتأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها أمام هذا القرار الظالم، متمنية أن تشهد الايام المقبلة تراجعا عن القرار وعودة الأمور إلى طريقها الصحيح.
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