نقل مباراتين بدوري المحترفين من ملعب الزرقاء
التاريخ
10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر اتحاد كرة القدم، نقل مكان إقامة مباراتين مقررتين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الأسبوع الثامن من دوري المحترفين CFI، وذلك بسبب استضافة الملعب لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية تحت سن 17.
وحسب التعديل، يلتقي مغير السرحان مع شباب الأردن عند الخامسة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلط، فيما يواجه معان نظيره الصريح عند الـ 7:45 مساء السبت المقبل على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
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