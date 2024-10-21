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نقل مباراتين بدوري المحترفين من ملعب الزرقاء

10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر اتحاد كرة القدم، نقل مكان إقامة مباراتين مقررتين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الأسبوع الثامن من دوري المحترفين CFI، وذلك بسبب استضافة الملعب لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية تحت سن 17.
وحسب التعديل، يلتقي مغير السرحان مع شباب الأردن عند الخامسة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلط، فيما يواجه معان نظيره الصريح عند الـ 7:45 مساء السبت المقبل على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

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