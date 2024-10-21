رديف الحسين يتجاوز نظيره الوحدات ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حافظ فريق الحسين إربد (ب) على صداره دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق فريق الوحدات (ب) بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب جرش ضمن منافسات الأسبوع السادس .
الحسين الذي سجل انتصاره الخامس، رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدات عند النقطة السادسة بالمركز الحادي عشر.
من جانب خطف فريق اتحاد الرمثا نقطة ثمينة من جاره فريق العربي، بعد التعادل هدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا ضمن منافسات الأسبوع السادس.
الانتصار رفع رصيد العربي إلى 11 نقطة بالمركز الثالث، فيما وصل اتحاد الرمثا للنقطة الخامسة بالمركز الثاني عشر.
وتتواصل المنافسات غدا الثلاثاء، بمواجهة البقعة والسرحان عند الرابعة عصرا على ملعب جرش، ويواجه ام القطين نظيره اليرموك بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء سحاب وعمان FC عند الرابعة عصرا على ملعب الرصيفة، ولقاء الكرمل وكفرسوم بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
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