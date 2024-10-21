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رديف الحسين يتجاوز نظيره الوحدات ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى

10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حافظ فريق الحسين إربد (ب) على صداره دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق فريق الوحدات (ب) بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب جرش ضمن منافسات الأسبوع السادس .
الحسين الذي سجل انتصاره الخامس، رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدات عند النقطة السادسة بالمركز الحادي عشر.
من جانب خطف فريق اتحاد الرمثا نقطة ثمينة من جاره فريق العربي، بعد التعادل هدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا ضمن منافسات الأسبوع السادس.
الانتصار رفع رصيد العربي إلى 11 نقطة بالمركز الثالث، فيما وصل اتحاد الرمثا للنقطة الخامسة بالمركز الثاني عشر.
وتتواصل المنافسات غدا الثلاثاء، بمواجهة البقعة والسرحان عند الرابعة عصرا على ملعب جرش، ويواجه ام القطين نظيره اليرموك بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء سحاب وعمان FC عند الرابعة عصرا على ملعب الرصيفة، ولقاء الكرمل وكفرسوم بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
‏‎ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على أن لا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.

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