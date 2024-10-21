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سلوت يشير إلى معدل عمل ليفربول المميز ويشيد بدور صلاح الدفاعي

10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) البريميرليج مدن - أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن فريقه خاض أول من أمس مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل تشيلسي، مشيرًا إلى أن لاعبيه اتخذوا بعض القرارت الخاطئة.
وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على تشيلسي، بهدفين لهدف على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سلوت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: "لقد خضنا عدة مباريات صعبة، ولكن هذه المباراة ربما كانت الأصعب، ربما بسبب عدد اللاعبين الجيدين الذين يمتلكهم الفريق تشيلسي.. كان علينا أن نكافح بجدية شديدة لنفوز بهذه المواجهة".
وأضاف: "لقد دافعنا بقوة من خلال الفريق بأكمله، كان معدل العمل لا يصدق.. أصبحت المباراة صعبة بالنسبة إلينا لأنه كانت هناك بعض القرارات في رأيي لم تكن لصالحنا، وكان الأمر الأكثر أهمية عندما اعتقدنا أننا حصلنا على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول".
وأتابع: "أن نتقدم 2-0 قبل نهاية الشوط الأول كان ليحدث فرقًا كبيرًا من 1-0، ثم استقبلنا هدفًا، ولكننا ضغطنا مرة أخرى وسجلنا الهدف الثاني، "كلما كانت الفرق التي تواجهها أفضل، كلما احتجت إلى المزيد من القتال".
وأوضح: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك العديد من الفرق الجيدة، لذا إذا كنت تريد الفوز على الأقل، فأنت بحاجة إلى القتال، ومن ثم نأمل في أن يتمكن اللاعبون من إحداث الفارق".
وواصل: "من المفيد أن تلعب ضد تشيلسي، إنها مباراة كبيرة ويشعر بها الجميع.. لقد شعرنا بها وشعر بها المشجعون لأنهم كانوا هناك من أجلنا اليوم. لقد ظهرنا، وكان هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة، وتراجع للمركز السادس.
وأشاد سلوت بأداء نجمه المصري محمد صلاح، وقال لصحفي سأله عن تأثير اللاعب المصري: "الشيء الجيد هو أنه عادةً إذا سألني أحد عن محمد صلاح، يكون السؤال دائمًا عن عقده، لذا من الجميل الآن أن تسألني فقط عن مدى أهميته".
واسترسل: "صلاح مهم بالنسبة إلينا، بسبب الأرقام التي حققها... لقد كان تعليقا طريفا بعد المباراة، قلت لترينت ألكسندر أرنولد.. لديك الآن منافسة، لأنني رأيت اليوم أن مو يمكنه اللعب كظهير أيمن أيضًا".
واختتم: "المجهود الدفاعي الذي قدمه صلاح، لمساعدة الفريق في هذا الجزء، أسعدني تمامًا مثل هدفه وصناعته للهدف الثاني".
أما لاعب وسط ليفربول كورتيس جونز، فبدا سعيدا لمساهمته في فوز فريقه على ضيفه تشيلسي.
وحصل جونز على ركلة جزاء لفريقه سجل منها محمد صلاح، هدف فريقه الأول، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني.
وقال جونز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الفوز هو أهم شيء. كن منخرطا بشكل كبير ولكنني سعيد لأننا فزنا".
وإضافة إلى هدفه، حرم جونز لاعب تشيلسي كول بالمر من التحرك بأريحية، وعن ذلك قال: "نعلم مدى أهميته وعدد الأهداف التي يسجلها، لذلك كان في ذهني أن أبقيه هادئًا وقد اختفى جزء كبير من تأثيره".
وتم اتهام جونز بادعاء السقوط في لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها ليفربول، لكنه نفى ذلك بقوله: "لا أدعي السقوط أبدا، لقد شعرت بالتلامس، وسقطت على الأرض وكانت ركلة جزاء".
أما ركلة الجزاء الثانية التي تراجع الحكم عن احتسابها، فقال جونز عنها: "لم أشاهد اللقطة. أعلم أننا اصطدمنا (مع حارس تشيلسي روبرت سانشيز)، ولكنني لم أشاهدها مرة أخرى، لذا لا يمكنني أن أقول شيئا عنها".
وتحدث جونز عن هدفه قائلا: "كانت هناك أوقات وصلت فيها إلى منطقة الجزاء، وأسفر اللعبة عن هدف من لمسة أولى. بمجرد أن حصل مو (محمد صلاح) على الكرة، ركضت، لكنها ارتدت مني لذا كان علي أن ألمسها، ثم لحسن الحظ دخلت المرمى".
في الجهة المقابلة، بدا إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي راضيا عن أداء فريقه رغم الخسارة.
وأوضح ماريسكا عقب المباراة: "إذا كانت هناك طريقة لخسارة مباراة، فهذه هي الطريقة المثالية لذلك".
واستحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة 57 %، وكانت لديه المزيد من المحاولات على مرمى ليفربول.
وصرح ماريسكا: "كان الأداء جيدا، فنحن لا نحب خسارة المباريات أو إهدار النقاط، ولكن إذا كانت هناك طريقة للقيام بذلك، فهذه هي الطريقة الجيدة لذلك".
وأضاف مدرب تشيلسي في تصريحاته، التي أبرزها موقع ناديه: "لقد كنت في هذا الملعب مرات عدة، ورؤية ليفربول في نصف ملعبهم لفترة طويلة ليس بالأمر السهل".
وتابع: "بشكل عام، سيطرنا على المباراة وفي معظم الأجزاء، فرضنا هيمنتنا التامة على اللقاء. لكننا خسرنا، ونحن لسنا سعداء ولكن كما قلت، كان الأداء جيدا للغاية".
وزاد: "يجب أن نفخر بالمستوى الذي قدمناه الليلة، ولكن في الوقت نفسه، نشعر بالانزعاج قليلا لأننا لا نحب خسارة المباريات".
وأتم: "بالتأكيد يمكننا القيام بالعديد من الأشياء بشكل أفضل، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى فهم أننا نتحسن من مباراة إلى أخرى".
في السياق ذاته، أكد الدولي الإنجليزي ريس جيمس، قائد تشيلسي، أن مواجهة ليفربول في ملعبه، دائمًا ما تكون صعبة.
وقال جيمس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الحضور إلى هنا دائمًا ما يكون صعبًا. أعتقد أننا سيطرنا على معظم فترات المباراة، لقد سنحت لهم فرص عدة، لكن سنحت لنا أيضًا بعض الفرص ولكننا لم نستغلها".
وتابع: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح بالتأكيد. النتيجة لا تعكس المباراة، إذا تراجعنا ونظرنا إلى الأداء وما نحاول القيام به، فقد قطعنا شوطًا طويلاً. ما يزال الأمر مبكرًا، فلم نكن مع مدربنا لفترة طويلة".
إلى ذلك، أكد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن على تشيلسي التخلي عن نجم واحد تحديدا، إذا كان يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشعر كاراجر بالقلق من أداء الحارس الإسباني روبرت سانشيز، مبينا أن الفريق اللندني يحتاج لحارس على أعلى مستوى لمواصلة التحسن في الأداء والنتائج.
وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "من حيث السيطرة على المباراة، كان تشيلسي أفضل، لكن ما خذلهم كان حارس المرمى، إنهم بحاجة إلى حارس مرمى جديد إذا كانوا يريدون العودة إلى المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه".
وبدا سانشيز غير مرتاح مع الكرة، وارتطم بكورتيس جونز وكاد يتسبب في ركلة جزاء، كما أن كاراجر يعتقد أن ردة فعله لم تكن جيدة بالقدر الكافي عندما أحرز جونز هدف ليفربول الثاني.
وأضاف: "ما لا يعجبني هو أنه عندما يذهب (لمواجهة المهاجم)، ثم يدير وجهه. يبدو الأمر وكأنه خائف من أن تضربه الكرة".
وتابع: "نعود إلى بيتر شمايكل وعندما كان يخرج من مرماه ويجعل نفسه ضخمًا قدر الإمكان. خرج (سانشيز) لمواجهة كورتيس جونز ويجب أن يكون جونز مرعوبًا تمامًا لأن حارس المرمى قادم نحوه، فهو يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات، ويقترب منه".
وأردف: "لكن (سانشيز) خائف من الكرة وكورتيس جونز وهو يدير رأسه، عليك أن تصل إلى هناك وتأمل أن تصطدم بك الكرة وتمنعها من دخول المرمى".
وأكمل: "نتحدث عن تشيلسي والأموال التي أنفقوها وما يزالون بحاجة إلى أشياء.. إنهم بحاجة إلى حارس مرمى جديد، إذا كانوا يريدون العودة إلى المكان الذي كانوا فيه سابقا". -(وكالات)

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