سلوت يشير إلى معدل عمل ليفربول المميز ويشيد بدور صلاح الدفاعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البريميرليج
مدن - أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن فريقه خاض أول من أمس مباراة
صعبة أمام منافس قوي مثل تشيلسي، مشيرًا إلى أن لاعبيه اتخذوا بعض القرارت الخاطئة.
وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على تشيلسي، بهدفين لهدف على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات
الجولة الثامنة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وقال سلوت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: "لقد خضنا عدة مباريات صعبة، ولكن هذه المباراة ربما كانت الأصعب، ربما بسبب عدد اللاعبين الجيدين الذين يمتلكهم الفريق تشيلسي.. كان علينا أن نكافح بجدية شديدة لنفوز بهذه المواجهة".
وأضاف: "لقد دافعنا بقوة من خلال الفريق بأكمله، كان معدل العمل لا يصدق.. أصبحت المباراة صعبة بالنسبة إلينا لأنه كانت هناك بعض القرارات في رأيي لم تكن لصالحنا، وكان الأمر الأكثر أهمية عندما اعتقدنا أننا حصلنا على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول".
وأتابع: "أن نتقدم 2-0 قبل نهاية الشوط الأول كان ليحدث فرقًا كبيرًا من 1-0، ثم استقبلنا هدفًا، ولكننا ضغطنا مرة أخرى وسجلنا الهدف الثاني، "كلما كانت الفرق التي تواجهها أفضل، كلما احتجت إلى المزيد من القتال".
وأوضح: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك العديد من الفرق الجيدة، لذا إذا كنت تريد الفوز على الأقل، فأنت بحاجة إلى القتال، ومن ثم نأمل في أن يتمكن اللاعبون من إحداث الفارق".
وواصل: "من المفيد أن تلعب ضد تشيلسي، إنها مباراة كبيرة ويشعر بها الجميع.. لقد شعرنا بها وشعر بها المشجعون لأنهم كانوا هناك من أجلنا اليوم. لقد ظهرنا، وكان هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة، وتراجع للمركز السادس.
وأشاد سلوت بأداء نجمه المصري محمد صلاح، وقال لصحفي سأله عن تأثير اللاعب المصري: "الشيء الجيد هو أنه عادةً إذا سألني أحد عن محمد صلاح، يكون السؤال دائمًا عن عقده، لذا من الجميل الآن أن تسألني فقط عن مدى أهميته".
واسترسل: "صلاح مهم بالنسبة إلينا، بسبب الأرقام التي حققها... لقد كان تعليقا طريفا بعد المباراة، قلت لترينت ألكسندر أرنولد.. لديك الآن منافسة، لأنني رأيت اليوم أن مو يمكنه اللعب كظهير أيمن أيضًا".
واختتم: "المجهود الدفاعي الذي قدمه صلاح، لمساعدة الفريق في هذا الجزء، أسعدني تمامًا مثل هدفه وصناعته للهدف الثاني".
أما لاعب وسط ليفربول كورتيس جونز، فبدا سعيدا لمساهمته في فوز فريقه على ضيفه تشيلسي.
وحصل جونز على ركلة جزاء لفريقه سجل منها محمد صلاح، هدف فريقه الأول، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني.
وقال جونز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الفوز هو أهم شيء. كن منخرطا بشكل كبير ولكنني سعيد لأننا فزنا".
وإضافة إلى هدفه، حرم جونز لاعب تشيلسي كول بالمر من التحرك بأريحية، وعن ذلك قال: "نعلم مدى أهميته وعدد الأهداف التي يسجلها، لذلك كان في ذهني أن أبقيه هادئًا وقد اختفى جزء كبير من تأثيره".
وتم اتهام جونز بادعاء السقوط في لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها ليفربول، لكنه نفى ذلك بقوله: "لا أدعي السقوط أبدا، لقد شعرت بالتلامس، وسقطت على الأرض وكانت ركلة جزاء".
أما ركلة الجزاء الثانية التي تراجع الحكم عن احتسابها، فقال جونز عنها: "لم أشاهد اللقطة. أعلم أننا اصطدمنا (مع حارس تشيلسي روبرت سانشيز)، ولكنني لم أشاهدها مرة أخرى، لذا لا يمكنني أن أقول شيئا عنها".
وتحدث جونز عن هدفه قائلا: "كانت هناك أوقات وصلت فيها إلى منطقة الجزاء، وأسفر اللعبة عن هدف من لمسة أولى. بمجرد أن حصل مو (محمد صلاح) على الكرة، ركضت، لكنها ارتدت مني لذا كان علي أن ألمسها، ثم لحسن الحظ دخلت المرمى".
في الجهة المقابلة، بدا إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي راضيا عن أداء فريقه رغم الخسارة.
وأوضح ماريسكا عقب المباراة: "إذا كانت هناك طريقة لخسارة مباراة، فهذه هي الطريقة المثالية لذلك".
واستحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة 57 %، وكانت لديه المزيد من المحاولات على مرمى ليفربول.
وصرح ماريسكا: "كان الأداء جيدا، فنحن لا نحب خسارة المباريات أو إهدار النقاط، ولكن إذا كانت هناك طريقة للقيام بذلك، فهذه هي الطريقة الجيدة لذلك".
وأضاف مدرب تشيلسي في تصريحاته، التي أبرزها موقع ناديه: "لقد كنت في هذا الملعب مرات عدة، ورؤية ليفربول في نصف ملعبهم لفترة طويلة ليس بالأمر السهل".
وتابع: "بشكل عام، سيطرنا على المباراة وفي معظم الأجزاء، فرضنا هيمنتنا التامة على اللقاء. لكننا خسرنا، ونحن لسنا سعداء ولكن كما قلت، كان الأداء جيدا للغاية".
وزاد: "يجب أن نفخر بالمستوى الذي قدمناه الليلة، ولكن في الوقت نفسه، نشعر بالانزعاج قليلا لأننا لا نحب خسارة المباريات".
وأتم: "بالتأكيد يمكننا القيام بالعديد من الأشياء بشكل أفضل، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى فهم أننا نتحسن من مباراة إلى أخرى".
في السياق ذاته، أكد الدولي الإنجليزي ريس جيمس، قائد تشيلسي، أن مواجهة ليفربول في ملعبه، دائمًا ما تكون صعبة.
وقال جيمس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الحضور إلى هنا دائمًا ما يكون صعبًا. أعتقد أننا سيطرنا على معظم فترات المباراة، لقد سنحت لهم فرص عدة، لكن سنحت لنا أيضًا بعض الفرص ولكننا لم نستغلها".
وتابع: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح بالتأكيد. النتيجة لا تعكس المباراة، إذا تراجعنا ونظرنا إلى الأداء وما نحاول القيام به، فقد قطعنا شوطًا طويلاً. ما يزال الأمر مبكرًا، فلم نكن مع مدربنا لفترة طويلة".
إلى ذلك، أكد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن على تشيلسي التخلي عن نجم واحد تحديدا، إذا كان يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشعر كاراجر بالقلق من أداء الحارس الإسباني روبرت سانشيز، مبينا أن الفريق اللندني يحتاج لحارس على أعلى مستوى لمواصلة التحسن في الأداء والنتائج.
وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "من حيث السيطرة على المباراة، كان تشيلسي أفضل، لكن ما خذلهم كان حارس المرمى، إنهم بحاجة إلى حارس مرمى جديد إذا كانوا يريدون العودة إلى المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه".
وبدا سانشيز غير مرتاح مع الكرة، وارتطم بكورتيس جونز وكاد يتسبب في ركلة جزاء، كما أن كاراجر يعتقد أن ردة فعله لم تكن جيدة بالقدر الكافي عندما أحرز جونز هدف ليفربول الثاني.
وأضاف: "ما لا يعجبني هو أنه عندما يذهب (لمواجهة المهاجم)، ثم يدير وجهه. يبدو الأمر وكأنه خائف من أن تضربه الكرة".
وتابع: "نعود إلى بيتر شمايكل وعندما كان يخرج من مرماه ويجعل نفسه ضخمًا قدر الإمكان. خرج (سانشيز) لمواجهة كورتيس جونز ويجب أن يكون جونز مرعوبًا تمامًا لأن حارس المرمى قادم نحوه، فهو يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات، ويقترب منه".
وأردف: "لكن (سانشيز) خائف من الكرة وكورتيس جونز وهو يدير رأسه، عليك أن تصل إلى هناك وتأمل أن تصطدم بك الكرة وتمنعها من دخول المرمى".
وأكمل: "نتحدث عن تشيلسي والأموال التي أنفقوها وما يزالون بحاجة إلى أشياء.. إنهم بحاجة إلى حارس مرمى جديد، إذا كانوا يريدون العودة إلى المكان الذي كانوا فيه سابقا". -(وكالات)
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