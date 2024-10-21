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فليك يؤكد سعادته بعودة جافي بعد خماسية برشلونة في مرمى إشبيلية

10/21/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب برشلونة، هانزي فليك، أن عودة لاعب الوسط جافي للعب الليلة قبل الماضية، خلال الفوز على إشبيلية 5-1، بعد غياب 11 شهرا بسبب الإصابة، "مهمة جدا للفريق".
وصرح المدير الفني عقب المباراة: "نحن سعداء بعودته (جافي) بعد توقفه بهذه الطريقة.. لقد أدى اللاعبون بشكل جيد للغاية، ونحن سعداء بالنتيجة ومن أجل جافي.. لقد قدم مباراة جيدة، وكانت الأجواء جميلة جدا، لدرجة أنني شعرت بقشعريرة".
وأكد أن "عودة جافي مهمة للغاية بالنسبة للفريق"، مبرزا لعبه بكثافة عندما نزل إلى الملعب.
وأضاف فليك مازحا: "في بعض الأحيان، سيكون من الجيد لو كان أكثر هدوءا، لكننا نعرف شخصيته".
من ناحية أخرى، أشار فليك إلى أن قلب الدفاع إريك جارسيا واجه "بعض المشكلات" خلال الإحماء، منعته من اللعب، لكنه أوضح أن "الأمر ليس خطيرا"، مبديا أمله في أن يكون اللاعب متاحا يوم غد أمام بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا.
كما ذكر أنه كان ينوي الدفع بلاعب الوسط فرينكي دي يونج أساسيا، لكنه استبعد هذا الخيار، لأن اللاعب شعر "ببعض الانزعاج" على مدار الأسبوع الأخير، وأوضح: "فرينكي ليس مصابا.. كان من الممكن أن يلعب اليوم، لكننا اخترنا جافي.. سيكون قادرا على اللعب يوم الأربعاء".
وقال المدرب الألماني: "إن برشلونة لن يغير أسلوب لعبه، في مباراتيه المقبلتين، ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وأمام ريال مدريد في الليجا.
وعند سؤاله عن مواجهة روبرت ليفاندوفسكي وهاري كين، يوم الأربعاء، لم يرغب فليك في الحديث عن هذه النقطة بالتحديد، حيث قال: "الأمر ليس صراعا بين اللاعبين.. المهم أنه (ليفاندوفسكي) سجل.. أنا سعيد من أجله، بسبب الأداء الذي يقدمه".
وأردف: "كوبارسي وإينيجو (مارتينيز) يركزان بشكل كبير.. باو يقدم أداء جيدا للغاية، ومارتينيز أيضا يتكيف بشكل رائع مع أسلوبنا، إنه قائد.. بالإضافة لكوندي وبالدي.. الجميع يقوم بعمله".
واستطرد: "اللعب مهم للغاية لأنسو فاتي.. لكن بعد إصابته، ليس الأمر سهلا بالنسبة له.. من الجيد جدا أنه عاد.. سيتحسن أداؤه، لكنني سعيد به، بينما بابلو توري يمكنه اللعب في مركز 7، ولهذا وضعناه بدلا من لامين.. هذا مهم لثقته (بنفسه)".
واختتم فليك: "علينا تجنب استقبال أهداف، مثلما حدث في هدف إشبيلية، لأننا يجب أن نضغط دائما على حامل الكرة".
وحقق فليك رقما مميزا خلال الانتصار العريض. فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، صار فليك من أكثر المدربين الذين سجلت فرقهم أهدافا، في أول 10 مباريات من الليجا، خلال القرن الحادي والعشرين.
ويتصدر هذه القائمة بيب جوارديولا مع برشلونة، بـ34 هدفا، ويليه زين الدين زيدان برفقة ريال مدريد بالعدد نفسه، بينما يأتي فليك في المركز الثالث، برصيد 33 هدفا.
وسجل للبلوجرانا في مباراة أول من أمس، كل من: ليفاندوفسكي (هدفان)، وبابلو توري (هدفان)، وبيدري، في الدقائق 24، 28، 39، 82 و88، بينما أحرز هدف إشبيلية الوحيد، إيدومبو في الدقيقة 87.
من جانبه، أوضح جافي أنه عاد ليشعر بأنه "لاعب كرة قدم" بعد "طول انتظار".
وأبدى جافي في تصريحات لشبكة "سبورت 3" شعوره بـ"السعادة الغامرة"، لأنه ظل "أشهرا عديدة" يحلم بهذه اللحظة، مضيفا "أشعر أنني سعيد ومحظوظ للغاية".
كما وجه جافي الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع له "عندما يهتف الجمهور باسمك فتشعر أنك محظوظ، دائما ما يدعمونني، ودائما ما أشكرهم".
ووجه جافي الشكر أيضا لزميله بيدري الذي منحه شارة القيادة بمجرد دخوله لأرض الملعب كبديل له.
وبخصوص الفريق، أكد اللاعب أنه شاهد الفريق بحالة "جيدة للغاية" خلال فترة إصابته وأنه ينبغي "مواصلة التركيز في كل مباراة على حده والذهاب من انتصار إلى انتصار".
أما بيدري، فأكد أن زميله جافي "مجتهد" و"يستحق" تصفيق الجمهور له على ستاد "لويس كومبانيس" الأولمبي.
وقال بيدري في تصريحات لشبكة "موفيستار+": "يجب أن نشكر جافي على كل ما فعله. إنه رجل عظيم للغاية، ومجتهد يستحق هذه اللحظة. من الواضح أن الجماهير تحبه ونحن جميعا نحبه كثيرا".
وأقر بيدري بأن الفوز أول من أمس "مهم للغاية للمباريات المقبلة" الأسبوع المقبل، أمام بايرن ميونيخ وريال مدريد، وأكد أن الفريق حصد "النقاط الثلاث وسط مشاعر طيبة".
وسجل بيدري ثاني أهداف الفريق من صناعة لامين يامال، ليساهم في انتصار الفريق وتأمين صدارة جدول الليجا بـ27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي، ريال مدريد.
إلى ذلك، أكد إنياكي بينيا، الذي عاد مرة أخرى ليكون حارس المرمى الأساسي لبرشلونة في الفوز الأخير على إشبيلية، أنه "سعيد للغاية" لأنه كان قادرًا على "الاستمرار في لعب مزيد من الدقائق والاستفادة من الفرص" التي يقدمها له مدربه فليك.
وعقب انتهاء المباراة أبرز بينيا أن فريقه قدم "مباراة رائعة على المستوى الفردي والجماعي".
وأشار إلى أن "الشوط الأول كان مذهلا. تسجيل ثلاثة أهداف كان مهما للغاية وأعدنا لما هو قادم. علينا أن نستمر على هذا المنوال ونحن جاهزون للحظة التي يمنحنا فيها المدرب الفرصة".
أما بالنسبة للبولندي فويتشيك تشيزني، الذي وقع مع برشلونة بعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، فقال بينيا: "إنه "شخص مذهل" وحارس مرمى "يتمتع بخبرة كبيرة" وأنه لعب لصالح العديد من الفرق الأوروبية التي تلعب في التشامبيونز ليج".
وأضاف: "هذا سيساعدنا على أساس يومي، وعلى المستوى التنافسي، نقدم أقصى ما عندنا في التدريبات حتى يمنحنا المدرب الفرصة. هو من يقرر، اليوم جاء دوري، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".
في الناحية المقابلة، أقر فرانسيسكو خابيير جارسيا بيمينتا مدرب إشبيلية، بأن المباراة "انتهت في الشوط الأول" وأن فريقه "اختفى" بعد الهدف الأول في الدقيقة 24.
وصرح المدرب بعد المباراة: "كنا نريد الوصول إلى نهاية اللقاء بخيارات حقيقية، لكن بعد ركلة الجزاء وبعدما أصبحت النتيجة 1-0 لا أعرف ماذا حدث، لكنهم تفوقوا علينا في جميع الأوقات. حاولنا السعي في الشوط الثاني لعدم تلقي المزيد من الأهداف، وفي جزء كبير من الشوط الثاني لم يحدث أي شيء، لكن المباراة انتهت في الشوط الأول بنتيجة 3-0".
واعتبر المدرب الكتالوني أنه قبل ركلة الجزاء التي سجلها ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، كانت المباراة تسير وفق السيناريو الذي خطط له إشبيلية، مؤكدا: "كان ما يحدث ما أردناه، حتى مع وجود فرصتين واضحتين إلى حد ما، لكننا اختفينا بعد الهدف الأول".
وتابع: "كان هناك فرق كبير بين برشلونة وإشبيلية"، مضيفا "عندما لا تلعب بنسبة 100 % ضد فريق مثل برشلونة، يمكن أن يحدث هذا".
من ناحية أخرى، أبرز جارسيا بيمينتا أداء المهاجم ستانيس إيدومبو، هداف إشبيلية، باعتباره من أكثر الأخبار الإيجابية في المباراة.
وأضاف المدرب: "لم يكن إيدومبو يلعب بسبب الحالة الجيدة للوكيباكيو وإيجوكي. إنه يتدرب معنا ضمن ديناميكيات الفريق الأول. نحن نعرف إمكانياته. اليوم خرج في لحظة صعبة، وأظهر الحماس والتطلعات، وسجل هدفا، وخلق خطرا. إنه في طور النمو لكننا نعول عليه".

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