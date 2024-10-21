فليك يؤكد سعادته بعودة جافي بعد خماسية برشلونة في مرمى إشبيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد مدرب برشلونة، هانزي فليك، أن عودة لاعب
الوسط جافي للعب الليلة قبل الماضية، خلال الفوز على إشبيلية 5-1، بعد غياب 11 شهرا بسبب الإصابة، "مهمة جدا للفريق".
وصرح المدير الفني عقب المباراة: "نحن سعداء بعودته (جافي) بعد توقفه بهذه الطريقة.. لقد أدى اللاعبون بشكل جيد للغاية، ونحن سعداء بالنتيجة ومن أجل جافي.. لقد قدم مباراة
جيدة، وكانت الأجواء جميلة جدا، لدرجة أنني شعرت بقشعريرة".
وأكد أن "عودة جافي مهمة للغاية بالنسبة للفريق"، مبرزا لعبه بكثافة عندما نزل إلى الملعب.
وأضاف فليك مازحا: "في بعض الأحيان، سيكون من الجيد لو كان أكثر هدوءا، لكننا نعرف شخصيته".
من ناحية أخرى، أشار فليك إلى أن قلب الدفاع إريك جارسيا واجه "بعض المشكلات" خلال الإحماء، منعته من اللعب، لكنه أوضح أن "الأمر ليس خطيرا"، مبديا أمله في أن يكون اللاعب متاحا يوم غد أمام بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا.
كما ذكر أنه كان ينوي الدفع بلاعب الوسط فرينكي دي يونج أساسيا، لكنه استبعد هذا الخيار، لأن اللاعب شعر "ببعض الانزعاج" على مدار الأسبوع الأخير، وأوضح: "فرينكي ليس مصابا.. كان من الممكن أن يلعب اليوم، لكننا اخترنا جافي.. سيكون قادرا على اللعب يوم الأربعاء".
وقال المدرب الألماني: "إن برشلونة لن يغير أسلوب لعبه، في مباراتيه المقبلتين، ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وأمام ريال مدريد في الليجا.
وعند سؤاله عن مواجهة روبرت ليفاندوفسكي وهاري كين، يوم الأربعاء، لم يرغب فليك في الحديث عن هذه النقطة بالتحديد، حيث قال: "الأمر ليس صراعا بين اللاعبين.. المهم أنه (ليفاندوفسكي) سجل.. أنا سعيد من أجله، بسبب الأداء الذي يقدمه".
وأردف: "كوبارسي وإينيجو (مارتينيز) يركزان بشكل كبير.. باو يقدم أداء جيدا للغاية، ومارتينيز أيضا يتكيف بشكل رائع مع أسلوبنا، إنه قائد.. بالإضافة لكوندي وبالدي.. الجميع يقوم بعمله".
واستطرد: "اللعب مهم للغاية لأنسو فاتي.. لكن بعد إصابته، ليس الأمر سهلا بالنسبة له.. من الجيد جدا أنه عاد.. سيتحسن أداؤه، لكنني سعيد به، بينما بابلو توري يمكنه اللعب في مركز 7، ولهذا وضعناه بدلا من لامين.. هذا مهم لثقته (بنفسه)".
واختتم فليك: "علينا تجنب استقبال أهداف، مثلما حدث في هدف إشبيلية، لأننا يجب أن نضغط دائما على حامل الكرة".
وحقق فليك رقما مميزا خلال الانتصار العريض. فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، صار فليك من أكثر المدربين الذين سجلت فرقهم أهدافا، في أول 10 مباريات من الليجا، خلال القرن الحادي والعشرين.
ويتصدر هذه القائمة بيب جوارديولا مع برشلونة، بـ34 هدفا، ويليه زين الدين زيدان برفقة ريال مدريد بالعدد نفسه، بينما يأتي فليك في المركز الثالث، برصيد 33 هدفا.
وسجل للبلوجرانا في مباراة أول من أمس، كل من: ليفاندوفسكي (هدفان)، وبابلو توري (هدفان)، وبيدري، في الدقائق 24، 28، 39، 82 و88، بينما أحرز هدف إشبيلية الوحيد، إيدومبو في الدقيقة 87.
من جانبه، أوضح جافي أنه عاد ليشعر بأنه "لاعب كرة قدم" بعد "طول انتظار".
وأبدى جافي في تصريحات لشبكة "سبورت 3" شعوره بـ"السعادة الغامرة"، لأنه ظل "أشهرا عديدة" يحلم بهذه اللحظة، مضيفا "أشعر أنني سعيد ومحظوظ للغاية".
كما وجه جافي الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع له "عندما يهتف الجمهور باسمك فتشعر أنك محظوظ، دائما ما يدعمونني، ودائما ما أشكرهم".
ووجه جافي الشكر أيضا لزميله بيدري الذي منحه شارة القيادة بمجرد دخوله لأرض الملعب كبديل له.
وبخصوص الفريق، أكد اللاعب أنه شاهد الفريق بحالة "جيدة للغاية" خلال فترة إصابته وأنه ينبغي "مواصلة التركيز في كل مباراة على حده والذهاب من انتصار إلى انتصار".
أما بيدري، فأكد أن زميله جافي "مجتهد" و"يستحق" تصفيق الجمهور له على ستاد "لويس كومبانيس" الأولمبي.
وقال بيدري في تصريحات لشبكة "موفيستار+": "يجب أن نشكر جافي على كل ما فعله. إنه رجل عظيم للغاية، ومجتهد يستحق هذه اللحظة. من الواضح أن الجماهير تحبه ونحن جميعا نحبه كثيرا".
وأقر بيدري بأن الفوز أول من أمس "مهم للغاية للمباريات المقبلة" الأسبوع المقبل، أمام بايرن ميونيخ وريال مدريد، وأكد أن الفريق حصد "النقاط الثلاث وسط مشاعر طيبة".
وسجل بيدري ثاني أهداف الفريق من صناعة لامين يامال، ليساهم في انتصار الفريق وتأمين صدارة جدول الليجا بـ27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي، ريال مدريد.
إلى ذلك، أكد إنياكي بينيا، الذي عاد مرة أخرى ليكون حارس المرمى الأساسي لبرشلونة في الفوز الأخير على إشبيلية، أنه "سعيد للغاية" لأنه كان قادرًا على "الاستمرار في لعب مزيد من الدقائق والاستفادة من الفرص" التي يقدمها له مدربه فليك.
وعقب انتهاء المباراة أبرز بينيا أن فريقه قدم "مباراة رائعة على المستوى الفردي والجماعي".
وأشار إلى أن "الشوط الأول كان مذهلا. تسجيل ثلاثة أهداف كان مهما للغاية وأعدنا لما هو قادم. علينا أن نستمر على هذا المنوال ونحن جاهزون للحظة التي يمنحنا فيها المدرب الفرصة".
أما بالنسبة للبولندي فويتشيك تشيزني، الذي وقع مع برشلونة بعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، فقال بينيا: "إنه "شخص مذهل" وحارس مرمى "يتمتع بخبرة كبيرة" وأنه لعب لصالح العديد من الفرق الأوروبية التي تلعب في التشامبيونز ليج".
وأضاف: "هذا سيساعدنا على أساس يومي، وعلى المستوى التنافسي، نقدم أقصى ما عندنا في التدريبات حتى يمنحنا المدرب الفرصة. هو من يقرر، اليوم جاء دوري، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".
في الناحية المقابلة، أقر فرانسيسكو خابيير جارسيا بيمينتا مدرب إشبيلية، بأن المباراة "انتهت في الشوط الأول" وأن فريقه "اختفى" بعد الهدف الأول في الدقيقة 24.
وصرح المدرب بعد المباراة: "كنا نريد الوصول إلى نهاية اللقاء بخيارات حقيقية، لكن بعد ركلة الجزاء وبعدما أصبحت النتيجة 1-0 لا أعرف ماذا حدث، لكنهم تفوقوا علينا في جميع الأوقات. حاولنا السعي في الشوط الثاني لعدم تلقي المزيد من الأهداف، وفي جزء كبير من الشوط الثاني لم يحدث أي شيء، لكن المباراة انتهت في الشوط الأول بنتيجة 3-0".
واعتبر المدرب الكتالوني أنه قبل ركلة الجزاء التي سجلها ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، كانت المباراة تسير وفق السيناريو الذي خطط له إشبيلية، مؤكدا: "كان ما يحدث ما أردناه، حتى مع وجود فرصتين واضحتين إلى حد ما، لكننا اختفينا بعد الهدف الأول".
وتابع: "كان هناك فرق كبير بين برشلونة وإشبيلية"، مضيفا "عندما لا تلعب بنسبة 100 % ضد فريق مثل برشلونة، يمكن أن يحدث هذا".
من ناحية أخرى، أبرز جارسيا بيمينتا أداء المهاجم ستانيس إيدومبو، هداف إشبيلية، باعتباره من أكثر الأخبار الإيجابية في المباراة.
وأضاف المدرب: "لم يكن إيدومبو يلعب بسبب الحالة الجيدة للوكيباكيو وإيجوكي. إنه يتدرب معنا ضمن ديناميكيات الفريق الأول. نحن نعرف إمكانياته. اليوم خرج في لحظة صعبة، وأظهر الحماس والتطلعات، وسجل هدفا، وخلق خطرا. إنه في طور النمو لكننا نعول عليه".
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