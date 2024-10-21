ناشئي اليد يواجه تايلاند في البطولة الآسيوية الشاطئية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، مباراة
مهمة تجمعه مع المنتخب التايلاندي عند الساعة 12.15، ظهر اليوم، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين، والمقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، خلال شهر أيار (مايو) 2025. ويرمي المنتخب الوطني بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتغلب على صاحب الأرض والجمهور، من أجل البقاء في دائرة المنافسة والظفر بإحدى البطاقات الثلاث المخصصة للتأهل الى بطولة العالم المقبلة، فيما يطمح المنتخب التايلاندي هو الآخر إلى الخروج بنتيجة الفوز، والتي تمنحه بطاقة العبور بشكل رسمي إلى بطولة العالم، ما يتطلب من لاعبي المنتخب الوطني مضاعفة جهودهم لاحتواء قوتهم وتحقيق القوز. وكان المنتخب الوطني، خاض أربع مواجهات في هذه البطولة، حيث تمكن من الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، وكذلك الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، فيما خسر أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، وبالنتيجة ذاتها، خسر أمام المنتخب العماني.
وسبق للمنتخب الوطني أن فاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية التي جرت في إيران، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم لأول مرة في تاريخ كرة اليد الأردنية.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في منافسات البطولة، تضم كلا من اللاعبين: حمزة أبو دياك، عمر الخلايلة، محمد العبيد، كريم إسماعيل، عبادة العقيلي، تميم الرواشدة، سيف الجيزاوي، أيوب بكار، أحمد هاني وأيهم عياصرة.
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