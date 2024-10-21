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ناشئي اليد يواجه تايلاند في البطولة الآسيوية الشاطئية اليوم

10/21/2024 2:40:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، مباراة مهمة تجمعه مع المنتخب التايلاندي عند الساعة 12.15، ظهر اليوم، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين، والمقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، خلال شهر أيار (مايو) 2025. ويرمي المنتخب الوطني بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتغلب على صاحب الأرض والجمهور، من أجل البقاء في دائرة المنافسة والظفر بإحدى البطاقات الثلاث المخصصة للتأهل الى بطولة العالم المقبلة، فيما يطمح المنتخب التايلاندي هو الآخر إلى الخروج بنتيجة الفوز، والتي تمنحه بطاقة العبور بشكل رسمي إلى بطولة العالم، ما يتطلب من لاعبي المنتخب الوطني مضاعفة جهودهم لاحتواء قوتهم وتحقيق القوز. وكان المنتخب الوطني، خاض أربع مواجهات في هذه البطولة، حيث تمكن من الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، وكذلك الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، فيما خسر أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، وبالنتيجة ذاتها، خسر أمام المنتخب العماني.
وسبق للمنتخب الوطني أن فاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية التي جرت في إيران، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم لأول مرة في تاريخ كرة اليد الأردنية.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في منافسات البطولة، تضم كلا من اللاعبين: حمزة أبو دياك، عمر الخلايلة، محمد العبيد، كريم إسماعيل، عبادة العقيلي، تميم الرواشدة، سيف الجيزاوي، أيوب بكار، أحمد هاني وأيهم عياصرة.

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