Tuesday, 22 October 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمباز يشارك ببطولتي أوزبكستان واليابان.. والغويري إلى الدوحة

10/21/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يشارك المنتخب الوطني للجمباز في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويرأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني المشارك، والذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج.
ويشارك الجمباز الفني بـ12 لاعبا ولاعبة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
ويتواجد نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في العاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 من الشهر الحالي، وذلك لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز، والتي تتضمن عقد انتخابات رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي واللجان.
كما أكد اتحاد الجمباز مشاركته في بطولة العالم للباركور، والتي تقام بالفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في اليابان، حيث يشارك المنتخب الوطني للباركور بثلاثة لاعبين؛ وهم: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات تحت قيادة المدرب الوطني معتصم الغويري والمعالجة أصيل بدار.
ويشارك المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك خلال الفترة المقبلة.
محليا، قرر اتحاد الجمباز إقامة دورة تدريبية للجمباز للجميع في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بالتنسيق مع أمين عام اتحاد غرب آسيا م. صالح الغويري، إلى جانب تنظيم بطولة نهى حتر الثانية للمراكز الرياضية يومي 20 و21 من الشهر ذاته، وسط مشاركة كبيرة متوقعة.

MENAFN21102024000072011014ID1108803662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث