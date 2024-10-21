الجمباز يشارك ببطولتي أوزبكستان واليابان.. والغويري إلى الدوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يشارك المنتخب الوطني للجمباز في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويرأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني المشارك، والذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج.
ويشارك الجمباز الفني بـ12 لاعبا ولاعبة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
ويتواجد نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في العاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 من الشهر الحالي، وذلك لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز، والتي تتضمن عقد انتخابات رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي واللجان.
كما أكد اتحاد الجمباز مشاركته في بطولة العالم للباركور، والتي تقام بالفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في اليابان، حيث يشارك المنتخب الوطني للباركور بثلاثة لاعبين؛ وهم: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات تحت قيادة المدرب الوطني معتصم الغويري والمعالجة أصيل بدار.
ويشارك المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك خلال الفترة المقبلة.
محليا، قرر اتحاد الجمباز إقامة دورة تدريبية للجمباز للجميع في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بالتنسيق مع أمين عام اتحاد غرب آسيا م. صالح الغويري، إلى جانب تنظيم بطولة نهى حتر الثانية للمراكز الرياضية يومي 20 و21 من الشهر ذاته، وسط مشاركة كبيرة متوقعة.
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