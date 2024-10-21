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جويحان يحفر اسمه في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات

10/21/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- حفر البطل الأردني الشاب شاكر جويحان، اسمه بأحرف من ذهب، بنيله لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2" للمرة الأولى في مسيرته، بعد اختتام منافسات رالي قبرص – الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الاحد الماضي ووقف بين الكبار لينافس القطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكوراي، واستطاع تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين.
ويعد شاكر جويحان "ظاهرة" محلية وإقليمية في رياضة السيارات، ويلقب بـ"صانع الألقاب"، ومشاركته في السباقات خلف مقود السيارة، حلم سرعان ما تحول إلى حقيقة في حلبات السباق. وبدأ رحلته مع عالم رياضة السيارات (الكارتينغ)، في عمر 13 عاما في سباقات الكارتينغ، وكانت أول مشاركة رسمية له في بطولة الأردن للكارتينغ في العام 2013، وفي العام 2014، تبنى موهبته بطل رياضة السيارات حسام سالم، وانتقل جويحان في العام 2016 إلى حياته الجامعية في بريطانيا لدراسة تخصص الاقتصاد والتحليل المالي، وفي العام 2017 فاز في 3 سباقات، فيما لم يشارك في أي سباق في العام 2018.
هذه النجاحات المتتالية في سباقات الكارتينع والسرعة وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي، والراليات دفعت السائق "الفذ"، إلى التوجه نحو تجربة جديدة ممثلة في الراليات، وشجعته الملاحة نانسي المجالي على المشاركة في الرالي الوطني الثالث وهي صاحبة الخبرة الكبيرة في الراليات على المستويين الإقليمي والمحلي على مدار 25 عاما.
وتباعا، حقق جويحان ألقابا عديدة في سباقات الكارتينغ والسرعة والراليات، وصولا إلى تحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط.
وقال البطل جويحان لـ"الغد": "حققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2"، بعد رالي قبرص، ونافست بقوة في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين، وحققت المركز الثالث، ونافست أبطالا مخضرمين كالقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، طبعا شاركت بسيارة ايفو 9، وهي لا تضاهي بقوتها سيارات باقي السائقين المشاركين في البطولة، وهي من نوع سكودا فابيا أر5 ، المتطور، وما حققته على متن سيارتي يعد إنجازا كبيرا لي".
وأضاف: "ما وصلت إليه من إنجاز في بطولة الشرق الأوسط للراليات، هو نتيجة جهد كبير خلال السنوات الماضية، وخضت تجارب عديدة وتخطيت الصعاب للوصول إلى القمة، أتطلع إلى مزيد من الإنجازات المستقبلية، ورفع العلم الأردني عاليا خفاقا في مختلف البطولات الدولية". وقالت السائقة نانسي المجالي لـ "الغد": "فخورة جدا بنتيجة شاكر، إنه فعلا موهبة فذة، شاركت معه في الماضي بسباقات عدة للراليات، وهو يتمتع بقدرات عالية كسائق، وما حققه هو نتيجة جهد كبير وإصرار على تحقيق ما يتطلع إليه، ما حققه في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، هو بداية لانطلاقه نحو مزيد من الإنجازات في البطولات الإقليمية، ونال مراده بكل اقتدار".
وقال السائق حسام سالم: " من خلال متابعتي للسائق شاكر، خلال الفترة الماضية، اكتشفت أنا ونانسي المجالي، موهبته، وأنه سائق سيكون له شأن كبير في رياضة السيارات، بأنواعها كافة، أفتخر كثيرا، عندما يحقق سائق شاب موهوب نتائج مميزة في بطولات دولية، أتمنى مزيدا من الإنجازات للسائق جويحان، فهو يستحق ذلك عن جدارة واستحقاق".

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