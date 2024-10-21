جويحان يحفر اسمه في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- حفر البطل الأردني الشاب شاكر جويحان، اسمه بأحرف من ذهب، بنيله لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2" للمرة الأولى في مسيرته، بعد اختتام منافسات رالي
قبرص – الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الاحد الماضي ووقف بين الكبار لينافس القطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكوراي، واستطاع تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين.
ويعد شاكر جويحان "ظاهرة" محلية وإقليمية في رياضة
السيارات، ويلقب بـ"صانع الألقاب"، ومشاركته في السباقات خلف مقود السيارة، حلم سرعان ما تحول إلى حقيقة في حلبات السباق. وبدأ رحلته مع عالم رياضة السيارات (الكارتينغ)، في عمر 13 عاما في سباقات الكارتينغ، وكانت أول مشاركة رسمية له في بطولة الأردن للكارتينغ في العام 2013، وفي العام 2014، تبنى موهبته بطل رياضة السيارات حسام سالم، وانتقل جويحان في العام 2016 إلى حياته الجامعية في بريطانيا لدراسة تخصص الاقتصاد والتحليل المالي، وفي العام 2017 فاز في 3 سباقات، فيما لم يشارك في أي سباق في العام 2018.
هذه النجاحات المتتالية في سباقات الكارتينع والسرعة وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي، والراليات دفعت السائق "الفذ"، إلى التوجه نحو تجربة جديدة ممثلة في الراليات، وشجعته الملاحة نانسي المجالي على المشاركة في الرالي الوطني الثالث وهي صاحبة الخبرة الكبيرة في الراليات على المستويين الإقليمي والمحلي على مدار 25 عاما.
وتباعا، حقق جويحان ألقابا عديدة في سباقات الكارتينغ والسرعة والراليات، وصولا إلى تحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط.
وقال البطل جويحان لـ"الغد": "حققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2"، بعد رالي قبرص، ونافست بقوة في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين، وحققت المركز الثالث، ونافست أبطالا مخضرمين كالقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، طبعا شاركت بسيارة ايفو 9، وهي لا تضاهي بقوتها سيارات باقي السائقين المشاركين في البطولة، وهي من نوع سكودا فابيا أر5 ، المتطور، وما حققته على متن سيارتي يعد إنجازا كبيرا لي".
وأضاف: "ما وصلت إليه من إنجاز في بطولة الشرق الأوسط للراليات، هو نتيجة جهد كبير خلال السنوات الماضية، وخضت تجارب عديدة وتخطيت الصعاب للوصول إلى القمة، أتطلع إلى مزيد من الإنجازات المستقبلية، ورفع العلم الأردني عاليا خفاقا في مختلف البطولات الدولية". وقالت السائقة نانسي المجالي لـ "الغد": "فخورة جدا بنتيجة شاكر، إنه فعلا موهبة فذة، شاركت معه في الماضي بسباقات عدة للراليات، وهو يتمتع بقدرات عالية كسائق، وما حققه هو نتيجة جهد كبير وإصرار على تحقيق ما يتطلع إليه، ما حققه في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، هو بداية لانطلاقه نحو مزيد من الإنجازات في البطولات الإقليمية، ونال مراده بكل اقتدار".
وقال السائق حسام سالم: " من خلال متابعتي للسائق شاكر، خلال الفترة الماضية، اكتشفت أنا ونانسي المجالي، موهبته، وأنه سائق سيكون له شأن كبير في رياضة السيارات، بأنواعها كافة، أفتخر كثيرا، عندما يحقق سائق شاب موهوب نتائج مميزة في بطولات دولية، أتمنى مزيدا من الإنجازات للسائق جويحان، فهو يستحق ذلك عن جدارة واستحقاق".
MENAFN21102024000072011014ID1108803661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.