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شلباية يودع فردي بريست تشالنجر وينافس في الزوجي

10/21/2024 2:40:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات الجدول الرئيسي لبطولة "بريست تشالنجر" الفرنسية ذات الـ100 نقطة، والتي تقام على الأراضي الصلبة، بعد خسارته أمس على يد منافسه الفرنسي أليكسيس جوتييه (المصنف 486 عالميا) بمجموعتين لواحدة.
وفرض شلباية البالغ من العمر 20 عاما حضوره في المجموعة الأولى على جوتييه، وفاز بها بنتيجة 6-4، قبل أن يتعثر في المجموعة الثانية ويخسرها بنتيجة 3-6، فيما تفوق منافسه صاحب الخبرات والمشاركات المتواضعة في المجموعة الثالثة والأخيرة وضمها لصالحه بنتيجة 7-6.
وكان شلباية (المصنف 229 عالميا)، قد فاز في الدور الأول من التصفيات على الفرنسي توماس ديشان (المصنف 1038 عالميا)، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2، ليبلغ الجدول الرئيسي ودور الـ32.
ويشارك شلباية في منافسات الزوجي من بطولة "بريست تشالنجر" برفقة زميله الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 265 عالميا)، حيث سيبدأ مشوارهما اليوم من دور ثمن النهائي بمواجهة الثنائي الهولندي ديفيد بيل والفرنسي جوناثان إيسيريك.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية من حيث التصنيف الدولي، ومن أبرزهم: الفرنسي هوجو جوستين (المصنف 77 عالميا)، البوسني دامير دجمهور (المصنف 100)، الفرنسي هارولد مايوت (المصنف 103 عالميا)، الإيطالي ماتيا بيلوتشي (المصنف 106 عالميا)، البريطاني بيلي هاريس (المصنف 110 عالميا)، الكزخي ميخيل كوكوشكين (المصنف 111 عالميا)، الصربي لارسو دجيري (المصنف 113 عالميا)، الفنلندي أوتو فيرتانين (المصنف 114 عالميا)، البولندي كاميل مايشاك (المصنف 117 عالميا)، والفرنسي لوكا فان آش (المصنف 119 عالميا).
ويحصل اللاعب الحائز على لقب البطولة 100 نقطة ومبلغ مادي يقدر بـ16550 دولارا، والوصيف ينال 50 نقطة و9705 دولارات، فيما يكتفي أي لاعب يبلغ الجدول الرئيسي بالحصول بـ1200 دولار.

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