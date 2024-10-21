شلباية يودع فردي بريست تشالنجر وينافس في الزوجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ودع لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات الجدول الرئيسي لبطولة "بريست تشالنجر" الفرنسية ذات الـ100 نقطة، والتي تقام على الأراضي الصلبة، بعد خسارته أمس على يد منافسه الفرنسي أليكسيس جوتييه (المصنف 486 عالميا) بمجموعتين لواحدة.
وفرض شلباية البالغ من العمر 20 عاما حضوره في المجموعة الأولى على جوتييه، وفاز بها بنتيجة 6-4، قبل أن يتعثر في المجموعة الثانية ويخسرها بنتيجة 3-6، فيما تفوق منافسه صاحب الخبرات والمشاركات المتواضعة في المجموعة الثالثة والأخيرة وضمها لصالحه بنتيجة 7-6.
وكان شلباية (المصنف 229 عالميا)، قد فاز في الدور الأول من التصفيات على الفرنسي توماس ديشان (المصنف 1038 عالميا)، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2، ليبلغ الجدول الرئيسي ودور الـ32.
ويشارك شلباية في منافسات الزوجي من بطولة "بريست تشالنجر" برفقة زميله الليتواني إيداس بوتفيلاس (المصنف 265 عالميا)، حيث سيبدأ مشوارهما اليوم من دور ثمن النهائي بمواجهة الثنائي الهولندي ديفيد بيل والفرنسي جوناثان إيسيريك.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية من حيث التصنيف الدولي، ومن أبرزهم: الفرنسي هوجو جوستين (المصنف 77 عالميا)، البوسني دامير دجمهور (المصنف 100)، الفرنسي هارولد مايوت (المصنف 103 عالميا)، الإيطالي ماتيا بيلوتشي (المصنف 106 عالميا)، البريطاني بيلي هاريس (المصنف 110 عالميا)، الكزخي ميخيل كوكوشكين (المصنف 111 عالميا)، الصربي لارسو دجيري (المصنف 113 عالميا)، الفنلندي أوتو فيرتانين (المصنف 114 عالميا)، البولندي كاميل مايشاك (المصنف 117 عالميا)، والفرنسي لوكا فان آش (المصنف 119 عالميا).
ويحصل اللاعب الحائز على لقب البطولة 100 نقطة ومبلغ مادي يقدر بـ16550 دولارا، والوصيف ينال 50 نقطة و9705 دولارات، فيما يكتفي أي لاعب يبلغ الجدول الرئيسي بالحصول بـ1200 دولار.
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