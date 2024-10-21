4 لقاءات بـكأس اليد أبرزها مواجهة الأهلي والعربي اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024 (كأس المرحوم نظمي السعيد)، وذلك من خلال إقامة أربع مواجهات قوية، ولعل أبرزها المواجهة التي تجمع بين فريقي الأهلي والعربي، والتي تبدأ عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفيها يتطلع لاعبو الفريقين لتقديم عرض يليق بتاريخ الفريقين، والخروج بنتيجة الفوز التي تعزز من فرصة الفريق الفائز بالوصول إلى المشهد النهائي، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بالندية والإثارة في ظل رغبة الفريقين في نيل الفوز.
وقبل ذلك وعند الساعة السادسة مساء، وبالصالة ذاتها، يخوض فريق السلط (حامل اللقب)، لقاء سهلا عندما يلاقي نظيره فريق وادي السير في مباراة تبدو فيها الكفة الفنية تصب لمصلحة فريق السلط الذي يتمتع بمستويات فنية قوية ووجود الكم الكبير من اللاعبين أصحاب الخبرة.
صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، تحتضن لقاءين، وذلك عندما يلتقي فريقا كفرنحة ويرموك البقعة عند الساعة السادسة مساء، في مواجهة تبدو سهلة لفريق كفرنحة الذي تطور مستواه في الآونة الأخيرة، ويرموك البقعة الذي يسعى لوقف قوة منافسه، فيما يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا كفرسوم ويرموك الشونة.
ويذكر أن بطولة كأس الأردن والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، تقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
وحدد الاتحاد يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة مباراتي الدور قبل النهاىي، مثلما حدد يوم 12 من الشهر ذاته، موعدا لإقامة المباراة النهائية.
من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأردني لكرة اليد إقامة لقاءات الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى في مواعيدها المحددة في وقت سابق، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي باليوم ذاته فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وتشهد الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.
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