Tuesday, 22 October 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 لقاءات بـكأس اليد أبرزها مواجهة الأهلي والعربي اليوم

10/21/2024 2:40:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024 (كأس المرحوم نظمي السعيد)، وذلك من خلال إقامة أربع مواجهات قوية، ولعل أبرزها المواجهة التي تجمع بين فريقي الأهلي والعربي، والتي تبدأ عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفيها يتطلع لاعبو الفريقين لتقديم عرض يليق بتاريخ الفريقين، والخروج بنتيجة الفوز التي تعزز من فرصة الفريق الفائز بالوصول إلى المشهد النهائي، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بالندية والإثارة في ظل رغبة الفريقين في نيل الفوز.
وقبل ذلك وعند الساعة السادسة مساء، وبالصالة ذاتها، يخوض فريق السلط (حامل اللقب)، لقاء سهلا عندما يلاقي نظيره فريق وادي السير في مباراة تبدو فيها الكفة الفنية تصب لمصلحة فريق السلط الذي يتمتع بمستويات فنية قوية ووجود الكم الكبير من اللاعبين أصحاب الخبرة.
صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، تحتضن لقاءين، وذلك عندما يلتقي فريقا كفرنحة ويرموك البقعة عند الساعة السادسة مساء، في مواجهة تبدو سهلة لفريق كفرنحة الذي تطور مستواه في الآونة الأخيرة، ويرموك البقعة الذي يسعى لوقف قوة منافسه، فيما يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا كفرسوم ويرموك الشونة.
ويذكر أن بطولة كأس الأردن والتي اعتاد الاتحاد على إقامتها سنويا بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، تقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
وحدد الاتحاد يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة مباراتي الدور قبل النهاىي، مثلما حدد يوم 12 من الشهر ذاته، موعدا لإقامة المباراة النهائية.
من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأردني لكرة اليد إقامة لقاءات الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى في مواعيدها المحددة في وقت سابق، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي باليوم ذاته فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وتشهد الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.

MENAFN21102024000072011014ID1108803659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث