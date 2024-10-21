شركة جراندفوس تدعم الابتكار وتعزز الشراكات من خلال بعثة مجلس التجارة الدنماركي في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alto ) ● تعاون وتبادل للخبرات بين خبراء المياه الدنماركيون وعدد من الجهات المعنية في الشرق الأوسط لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحرجة لمشكلة ندرة المياه في المنطقة خلال بعثة مجلس التجارة الدنماركي إلى الدنمارك.
● تعزز مشاركة جراندفوس سبل الاستدامة الإقليمية من خلال عرض أحدث تقنيات إدارة مياه الصرف الصحي بكفاءة و تصريف الأمطار و السيول في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 21 أكتوبر 2024: شاركت جراندفوس، الشركة الرائدة عالميا في مجال حلول المضخات المتقدمة وتكنولوجيا المياه، في البعثة السنوية الثالثة لمجلس التجارة الدنماركي، المكرسة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء العلاقات مع الجهات المعنية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و المغرب و تركيا، وهدفت المبادرة التي استمرت لمدة أسبوع إلى إيجاد حلول مبتكرة لأكثر التحديات المائية إلحاحا في المنطقة، مع التركيز على الإدارة المستدامة، وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقد شهدت البعثة، التي أقيمت في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2024، حضور كبار الشخصيات من مختلف أنحاء المنطقة إلى جانب الأعضاء الرئيسيين في تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط (WEMA) ، حيث ضمت كل من الشركات العالمية التالية: دانفوس ، إيه في كيه، ألفا لافال، آرهوس فاند، نيراس، ووتر إمباكت بارتنرز، دراينغ ماتر، و دي اتش آي، الذين تبادلوا رؤى قيمة حول إدارة مياه الصرف الصحي، واستعرضوا أفضل ممارسات المستدامة في مجال المياه، والحلول التكنولوجية المتقدمة المصممة لتعزيز مرونة ادارة المياه وكفاءتها في جميع أنحاء المنطقة.
تشجيع تبادل المعرفة والابتكار
لعبت جراندفوس دورا محوريا في البعثة، حيث عرضت تقنياتها المتطورة وحلولها المستدامة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المياه المحددة في الشرق الأوسط، وسلطت الضوء، من خلال العروض التقديمية التفاعلية وجولات المنشآت، على محطة الضخ الجاهزة ذات التدفق العالي، وحلول ضخ البوابية، والمنصات الرقمية المتكاملة مثل جراندفوس كونكت وآي-سوليوشن، حيث تبرز هذه الابتكارات جهود جراندفوس لرفع مرونة تقنيات إدارة المياه وكفاءتها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للشركاء الإقليميين.
وقال مايكل نيلسن، المدير الإقليمي للمبيعات في الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جراندفوس: "يعد التواصل مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال هذه البعثة أمرا أساسيا ضمن مهمتنا لتقديم حلول عالمية لإدارة المياه، فمن خلال العمل المشترك بين الخبرات الدنماركية وعدد من القادة الإقليميين، يمكننا التصدي بفعالية لتحديات المياه الحالية وبناء مستقبل مستدام".
التأثير الإقليمي والتعاون
نتج عن جلسات تبادل الخبرات والمعرفة التي عقدت بين ممثلين من جهات عديدة مثل شركة المياه الوطنية، أكواليا، نيوم، ومرافق، وأكوا باور، رؤى عميقة حول الابتكار الدنماركي في مجال إدارة المياه وتطبيقاتها العملية في الشرق الأوسط، حيث وفر البرنامج شروحات عن ذلك مع التركيز على كيفية تكييف تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي الدنماركية، المتقدمة والأنظمة المتكاملة لتحسين إدارة المياه ومرونتها في المنطقة.
التزام دؤوب تجاه المنطقة من خلال تحالف المياه
تواصل جراندفوس بدورها التزامها كشريك رئيسي في تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، حيث تعمل باستمرار مع شركائها في التحالف لتقديم حلول مستدامة وفعالة لإدارة المياه في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وكجزء من جهودها المستمرة، ستظل جراندفوس تشارك بشكل فعال في مبادرات التحالف، لكي تظل تقنياتها المبتكرة وخبراتها في طليعة مشاريع استدامة المياه التي تتماشى مع الأهداف الطموحة للمنطقة، مثل رؤية الإمارات 2030 ورؤية السعودية 2030.
مع التزام طويل الأمد تجاه عملائها وشركائها في الشرق الأوسط، تواصل جراندفوس ريادتها في تقديم حلول مياه ذكية ومرنة تشكل مستقبل إدارة المياه في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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