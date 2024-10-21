(MENAFN
- Total Communications)
نمو العقارات في دبي بصدد تسليم 90,000 مسكن جديد في العامين المقبلين
قدرة السوق على تلبية الطلب تظهر من خلال 1,034مشروعاً قيد الإنشاء
وإطلاق وحدات سنوية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2024: مع توجه العقارات في دبي إلى ذروة جديدة أخرى في عام 2024، من المقرر أن يستمر نمو قطاع العقارات على مدار العامين المقبلين، مع دخول رقم قياسي 90,000 مسكن جديد آخر إلى السوق.
وتؤكد الأرقام التي أصدرتها شركة "إف إي إم العقارية" اليوم قدرة السوق على مواكبة الطلب، مع وجود 1,034 مشروعاً، بإجمالي 288.020 وحدة، قيد الإنشاء حالياً.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الرقم القياسي الذي بلغ 101,654 وحدة تم إطلاقها سنوياً في عام 2023 سوف يتم تجاوزه، حيث يبلغ إجمالي الوحدات لعام 2024 حالياً 99,779 وحدة، وما زال العدد في ازدياد.
وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم العقارية"، قبل انطلاق "قمة دبي العقارية – صناع التغيير" التي ستقام يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي في دبي: "يعكس تدفق العقارات الجديدة التزام دبي القوي بالتوسع والنمو".
وأضاف: "هناك 41,800 وحدة جديدة من المقرر أن تدخل السوق في عام 2025 - وهو رقم قياسي لعام واحد – وسيرتفع إلى48,400 وحدة في عام 2026. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون عدد الوحدات التي سيتم تسليمها في عام 2027 وما يليه مدفوعاً بالمشاريع التي تم إطلاقها في عام 2025 فصاعداً، مما يشير إلى استمرار النشاط في السنوات القادمة".
وتابع قائلاً: "تتجلى قدرة السوق في مواكبة الطلب أيضاً من خلال الانسجام الذي نراه في حجم العقارات التي يتم إطلاقها سنوياً. حيث ارتفع الإجمالي بنسبة تزيد عن 81% على أساس سنوي في عام 2023، ويتم مطابقة هذا المستوى هذا العام".
وتقام "قمة دبي العقارية – صناع التغيير" في قاعة كوكا كولا أرينا يوم الخميس المقبل، وهي مصممة لتزويد المهنيين الطموحين بنصائح الخبراء حول النجاح في سوق العقارات التنافسية في دبي.
وسيشارك فراس المسدي المنصة في القمة مع أفضل سمسار أمريكي ونجم تلفزيون الواقع، ريان سيرانت، والدكتور محمود البرعي، مدير أول، إدارة السياسات العقارية والابتكار في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي سيقدم رؤى حول الهيكل المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة.
وقال المسدي: "مع النمو السريع الذي نشهده، يواجه مطورو العقارات والمقاولون ضغوطاً متزايدة لتبسيط عمليات الشراء الخاصة بهم".
وأضاف: "يواجه قطاع العقارات تحديات لوجستية كبيرة، بما في ذلك توافر ومواعيد التسليم، وارتفاع تكاليف الشحن، والتهديد الوشيك للمخاطر الجيوسياسية العالمية والإقليمية التي قد تعطل طرق التجارة الرئيسية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل فرق إدارة تطوير العقارات بلا كلل لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد."
المناطق الخمس الرائدة في دبي من حيث الوحدات المسلمة حتى الآن هذا العام هي:
• المركاض - 4,052 وحدة
• قرية جميرا الدائرية - 3,042
• جبل علي الصناعية الأولى - 1,518
• وادي الصفا 5 - 1,273
• دبي هيلز استيت - 1,212
• المناطق الخمس الرائدة من حيث المعروض العقاري المستقبلي حالياً هي:
• قرية جميرا الدائرية - 29,174 وحدة
• الخليج التجاري - 19,322
• دبي الجنوب - 17,925
• وادي الصفا 5 - 13,345
• دبي مارينا - 12,960
انتهى
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