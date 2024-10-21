فورد تعزز رياضة السيارات الإقليمية بإضافة ماتياس إكستروم لرالي داكار 2025

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 أكتوبر 2024: تعزيزاً لروابطها القوية برياضة سباق السيارات في المنطقة، ترحب فورد بيرفورمانس بالسائق الشهير عالمياً في سباقات الرالي والطرق الوعرة، ماتياس إكستروم، والذي سينضم إلى فريقها في رالي داكار 2025، ليكمل بذلك تشكيلة السائقين لهذا التحدي الكبير. فاز إكستروم ببطولة DTM مرتين، كما حصل على لقب بطل العالم في رالي كروس، وهو منافس متمرس في سباقات الرالي، وسينضم ماتياس إلى ميتش غوثري جونيور، ناني روما، وكارلوس ساينز الأب في قيادة فورد رابتور T1+ في أحد أصعب وأشهر السباقات الرياضية في العالم.
تلتزم فورد بيرفورمانس بإبراز قدراتها في سباقات الطرق الوعرة وتعزيز حضورها في المنافسات العالمية من خلال مشاركاتها وانتصاراتها في سباقات مرموقة مثل باها 1000 و"Tatts-Finke Desert Race" وغيرها. إضافة ماتياس إكستروم إلى الفريق تكمل تشكيلة سائقين قوية، مما يدعم استعداد فورد لمواجهة أكبر تحدٍ حتى الآن في رالي داكار، ويضع فورد بيرفورمانس في موقع تنافسي قوي لخوض سباقات 2025 بفورد رابتور +T1.
تعد الخبرة المتنوعة والطويلة التي يمتلكها ماتياس إكستروم، والتي تمتد عبر مشاركاته في سباقات الرالي وسباقات الحلبات والمنافسات على الطرق الوعرة، إضافة مثالية لفريق فورد بيرفورمانس في رالي داكار. فقد أثبت جدارته وقدرته على تحقيق الانتصارات في مختلف السباقات، بما في ذلك عدة مشاركات ناجحة في رالي داكار، وهو الآن يتطلع لقيادة الفريق جنباً إلى جنب مع زملائه في فئة T1.
علّق مارك راشبروك، المدير العالمي لفورد بيرفورمانس: "يعد انضمام ماتياس إكستروم إلى عائلة فورد بيرفورمانس نقلة نوعية كبيرة لفريقنا في رالي داكار. فإكستروم يجلب معه خبرة واسعة في سباقات الرالي والطرق الوعرة، مما يعزز قوة فريق فورد رابتور +T1. يُعتبر رالي داكار تحدياً فريداً، لكننا على ثقة تامة بأن تشكيلة سائقينا المميزة ستجعلنا مستعدين لهذا التحدي."
وأضاف ماثيو ويلسون، M-Sport: " لقد تابعنا مسيرة ماتياس إكستروم عن كثب لسنوات طويلة، بدءاً من مشاركاته في بطولة DTM ووصولاً إلى بطولة العالم للرالي كروس. لقد أثبت بوضوح سرعته الفائقة ومهارته العالية في مختلف مجالات رياضة سباق السيارات، ونحن نتطلع للعمل معه ومع مساعده إميل، حيث يجلبان معهما ثروة من الخبرة والتي ستساهم في تعزيز أداء الفريق."
وقال ماتياس إكستروم: "الانضمام إلى برنامج فورد لرالي داكار يُعد تجربة فريدة بالنسبة لي، ولقد قامت فورد وM-Sport بتطوير مركبة مذهلة من حيث التصميم والصوت والأداء، ونتشارك جميعاً الطموح المشترك للفوز برالي داكار. أستطيع القول الآن، بعد مشاركتي أربع مرات في داكار، أن لدي الخبرة اللازمة لتحقيق الفوز، كما أن الفريق يضمّ قدراً هائلاً من المعرفة والخبرة لدعم هذا الهدف – بدءاً من التراث الرياضي العريق لفورد، والسجل الحافل لـ M-Sport، وصولاً إلى التشكيلة المميزة من السائقين والمهندسين المبدعين والفنيين المحترفين. أتطلع بشغف إلى أول منافسة لي مع فورد رابتور +T1 في رالي المغرب، ومن ثم في رالي داكار. هدفي هو الفوز، وآمل أن نحقق سنوات مليئة بالنجاحات والإنجازات، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف."
ويتزايد الترقب لرالي داكار 2025 في السعودية مع انضمام ماتياس إكستروم إلى فريق فورد، وبفضل تشكيلة مميزة من السائقين وسيارة فورد رابتور T1+ القوية، ستتجه جميع الأنظار نحو الفريق مع انطلاق هذا السباق الحماسي، فيما ينتظر عشاق رياضة سباق السيارات في المملكة وخارجها بفارغ الصبر بدء العد التنازلي لهذا الحدث الكبير.
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