"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" تشارك لأول مرة في معرض "سيال باريس 2024"

(MENAFN
- BCW Global) باريس، فرنسا، 21 أكتوبر 2024: تشارك "جي أم جي"، المجموعة العالمية المتخصصة بمجال البيع بالتجزئة، لأول مرة في "سيال باريس 2024"، المعرض الأكبر والأكثر تأثيراً للابتكارات الغذائية في العالم. وتشكل هذه المشاركة خطوة بالغة الأهمية في مساعي "جي أم جي" الطموحة للكشف عن محفظة منتجاتها الغذائية المتنوعة أمام العملاء الأوروبيين، مما يؤكد التزامها بتوسيع نطاقها العالمي.
وجاءت مشاركة "جي أم جي" تحت قسم المنتجات الاستهلاكية، عقب حضورها المميز مؤخراً في معرض "جلفود 2024" في دبي، أكبر معرض للأغذية في الشرق الأوسط؛ وظهورها غير المسبوق في المعرض الصيفي "فانسي فود" بنيويورك، الحدث الأبرز في قطاع الأغذية المتخصصة.
وفي إنجاز مهم، رشّحت لجنة تحكيم "سيال" المستقلة أحدث ابتكارات "جي أم جي"، وهي رقائق الدجاج "شناكس" من العلامة التجارية "فارم فريش"، للحصول على جائزة "المنتج المبتكر" المرموقة. ويؤكد هذا المنتج، الذي تم عرضه بشكل بارز في جناح الشركة، على التزامها الراسخ باتباع نهج الابتكار ونجاحها بتقديم منتجات غذائية متطورة على المستوى العالمي. ويشكل اعتراف منصة عالمية شهيرة مثل "سيال" بالمنتجات التي تصنعها علامة تجارية محلية خطوةً مهمةً تعزز مكانة "جي أم جي" كلاعب رائد يتمتع برؤية مبتكرة في قطاع صناعة الأغذية العالمي شديد التنافسية.
وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "تمثل مشاركتنا لأول مرة في معرض ’سيال باريس 2024‘ منعطفاً مهماً في مسيرة ’جي أم جي‘. فمع إطلاق محفظتنا المتنوعة أمام الجمهور الأوروبي، نحن لا نعرض منتجاتنا فحسب، بل نقدم أيضاً رؤيتنا الرامية للارتقاء بحدود الابتكار والجودة. وإذ تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع سعينا الحثيث لدخول أسواق جديدة، فإنها تعزز كذلك من أعميتنا كلاعب رئيسي في قطاع الأغذية العالمي. كما تسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي واعد لتصنيع الأغذية".
وتستعرض "جي أم جي" مجموعتها من العلامات التجارية المعروفة بمجال الأغذية –"فارم فريش"، و"كلاسيك"، و"سابورا"، و"روح" – بالإضافة إلى منتجها الحصري الجديد "الفلفل الأسود كراهي" والذي يندرج تحت العلامة التجارية "روح". وقد حظيت هذه المنتجات مؤخراً على اهتمام كبير من جانب المشترين الدوليين وخبراء القطاع في العديد من فعاليات الأغذية العالمية، وهي تسلط الضوء على التزام "جي أم جي" بالابتكار وتقديم العروض الخاصة بالسوق.
بدوره، قال روي نصر الله، نائب رئيس قسم التسويق في شركة "جي أم جي": "بعد مشاركتنا الناجحة في دبي ونيويورك، يسعدنا عرض محفظة علاماتنا التجارية المتنوعة أمام جمهور عالمي مميز في معرض ’سيال باريس‘. ونحن مسرورون لرؤية منتجاتنا المبتكرة وقد أصبحت معروفة على مستوى العالم. ونتطلع لاستكشاف فرص الشراكة المتاحة عبر مختلف الأسواق."
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