قمة هواوي كلاود الإمارات 2024 تسلط الضوء على مستقبل السحابة بقدرات بالذكاء الاصطناعي في دول المنطقة

(MENAFN
- BCW Global) [دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 21 أكتوبر 2024]: اختتمت قمة هواوي كلاود 2024 التي تم تنظيمها خلال معرض جيتكس جلوبال 2024 تحت شعار "قفزة إلى الذكاء بقدرات سحابية أفضل" فعالياتها التي ركزت على دور السحابة الالكترونية المقترنة بالذكاء الاصطناعي في حفز التحول الرقمي الذكي لمختلف القطاعات بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة لحكومات دول المنطقة. وكشف كبار مسؤولي الشركة خلال الحدث عن نمو استثنائي في إيرادات الخدمات السحابية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت زيادة بنسبة 10 أضعاف خلال العام الماضي.
وكشفت الشركة خلال الحدث عن أحدث منتجاتها التقنية، وأطلقت حلولاً مشتركة مع شركائها في النظام الإيكولوجي، وصرحت بأن مبادرات فرع أعمالها السحابية يركز حالياً على نقل الخبرات والنجاحات التي حققتها هواوي في الصين إلى دول المنطقة دعماً لتطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات المحلية. وقد حققت الشركة نتائج مهمة في هذا الإطار، حيث تقدم هواوي كلاود خدمات مبتكرة لأكثر من 900 عميل محلي وتمكنت من بناء نظام إيكولوجي شامل مع أكثر من 300 شريك في المنطقة. كما سلطت القمة الضوء على مسارات عمل هواوي كلاود في مجال دفع عجلة تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال تقديم تقنيات متطورة مرنة ومتساوية ومتاحة للجميع، إلى جانب الاستثمار في محاور أخرى مهمة في إطار بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل يأتي في مقدمة أولوياته العناية بتنمية المواهب وإعداد الجيل القيادي للمستقبل.
على ضوء تسارع وتيرة التحول الرقمي في دول المنطقة تواصل هواوي تقديم حلول سحابية مبتكرة وآمنة وفعالة تمكّن الشركات والمؤسسات من الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي. وتركز الشركة على مشاركة المعرفة القطاعية وموارد النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات لتمكين التحول الرقمي في قطاعات هامة كالحكومة الرقمية، والتمويل، وشركات الاتصالات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، والويب3.
وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في كلمته الرئيسية خلال القمة: "تحقيق الاستراتيجية الرقمية لأي دولة يتطلب وجود شراكات قوية برؤية مشتركة والتزام طويل الأمد من كافة الأطراف. ونحن في هواوي نركز على توظيف أحدث التقنيات المتطورة كالشبكات والسحابة المقترنة بقدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لحفز الابتكار ومساعدة دول المنطقة على تطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الحيوية على طريق دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء مستقبل أكثر ذكاءً وازدهاراً للأجيال القادمة".
وألقت جاكلين شي، رئيس التسويق والمبيعات لشركة هواوي كلاود العالمية، كلمة رئيسية باستخدام تقنية الصورة الرمزية الافتراضية من هواوي كلاود قالت فيها: "لا يمكن تحقيق التحول الرقمي المنشود دون وجود نظم إيكولوجية قوية تدعم الابتكارات التقنية المبنية على المعرفة القطاعية، إذ تلعب هذه النظم دوراً محورياً في دفع عجلة التطور الرقمي وفق سيناريوهات وأولويات كل قطاع".
وقال جوي هوانغ، نائب رئيس هواوي كلاود ورئيس استراتيجية هواوي كلاود والتطور التقني خلال القمة أيضاً: "حققت هواوي كلاود تقدماً سريعاً خلال العام الماضي بفضل ثقة ودعم عملاءنا وشركائنا في المنطقة. ونؤكد على التزامنا بمواصلة الابتكار المشترك المنفتح على الجميع، ومنح أفضل الخدمات والبنية التحتية والتقنيات، وأن نكون الشريك الموثوق الذي يوفر القيمة المضافة على مدار رحلة تحقيق أهداف التحول الرقمي والذكي".
وتحدث هوانغ بالتفصيل عن الخدمات التي تقدمها هواوي كلاود لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالمنطقة، وأطلق الإعلان المشترك لحلول هواوي كلاود في القطاع، وهي مبادرة تهدف إلى استقدام الخبرة والمعرفة من النظام الإيكولوجي العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات إلى الشرق الأوسط لدعم جهود النمو الذكي بالمنطقة.
وأكد هو يوهاي، نائب الرئيس في هواوي هايبرد كلاود أن السحابة الهجينة أصبحت اليوم حجر الزاوية للتحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، وأعلن عن إطلاق حزمة ستاك 8.5 لمنطقة لشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تتضمن حلاً جديداً للتحول من الحواسيب المركزية إلى السحابة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من حالات استخدام السحابة الهجينة في نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. وأشار يوهاي لتوفير الحزمة لسحابة هجينة من الطراز الأول تلبي احتياجات العملاء من الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وتتميز ببنية تحتية سحابية متينة، وخدمات سحابية أكثر تنوعاً، وحلول قطاعية شاملة لمختلف القطاعات. وهي توفر حالياً أكثر من 120 خدمة سحابية داخلية و50 حلاً خاصاً بسيناريوهات القطاع. وستواصل هواوي كلاود الاستثمار في سوق السحابة الهجينة والتعاون مع العملاء والشركاء لفتح آفاق جديدة من الإمكانات وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي".
ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته شركة أومديا، الاستشارية العالمية، تمكنت هواوي كلاود من لعب دور رئيسي في سوق السحابة الهجينة في الشرق الأوسط. وأظهر الاستطلاع أن حزمة ستاك حازت على تصنيف الريادة في فئات مثل البنية التحتية والبنية السحابية وقدرات الذكاء الاصطناعي، وذلك لدورها في تحسين تجربة الخدمة السحابية بشكل استباقي، والملاءمة التي توفرها في تدريب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن موثوقية خدمتها السحابية العالية، وتحظى بتقدير كبير من قبل العديد من العملاء. وتتوقع أومديا إقبالاً سريعاً من المؤسسات الحكومية والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط على اعتماد السحابة الخاصة والهجينة، وستسهم حلول حزمة ستاك من هواوي كلاود وتوافقها مع اللوائح المحلية في حفز هذه العملية بلا شك.
وشارك سيباستيان شي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود الإمارات مع ضيوف هواوي كلاود من العملاء وفي مقدمتهم "ستارزبلاي" و"عمانتل" النجاحات التي تم تحقيقها ضمن مختلف مجالات العمل المشترك. وشهد هذا القسم من الحدث توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من شركاء المبيعات، والتي شكلت صدى إيجابياً لمستقبل شراكات هواوي كلاود في المنطقة. وأكد شي على أهمية هذه الشراكات في بناء نظام إيكولوجي شامل يدعم رحلة التحول الرقمي للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.
يذكر أن القمة شهدت القمة عقد منتديات واجتماعات استكشفت دور حلول هواوي كلاود في مواجهة التحديات والفرص الفريدة التي تواجه كل قطاع. وقدمت هذه الجلسات رؤى قيّمة حول التطبيقات العملية لتقنيات هواوي كلاود في مختلف القطاعات، والتي أكدت التزام الشركة بتعزيز الابتكار والنمو في جميع أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم ويليام دونغ، رئيس قسم التسويق السحابي في هواوي كلاود، نادي النخبة للسحابة الأصلية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهو مجتمع أطلقته مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية والأكاديمية الصينية لعلوم وتكنولوجيا الاتصالات (CAICT) وهواوي كلاود وروّاد القطاع لتطوير تقنيات السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي.
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