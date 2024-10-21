مساندة تحصل على عضوية ISSA لتعزيز نمو قطاع المستشفيات والرعاية الصحية السعودي

(MENAFN
- IHC)
كشفت مساندة، الشركة الرائدة في تقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على عضوية الرابطة الدولية للإمدادات الصحية (ISSA)، إحدى أبرز منظمات القطاع العالمية للتنظيف وإدارة المرافق في العالم. وتشكل العضوية في الرابطة خطوة هامة في مسيرة مساندة، لأنها تعزز قدرتها على توفير خدمات تنظيف عالية المستوى للمستشفيات وعيادات الرعاية الصحية في جميع أنحاء السعودية، إلى جانب مراكزها التدريبية الحاصلة على اعتماد المعهد البريطاني لعلوم التنظيف، والتي تقدم دورات تدريبية عالمية المستوى لموظفيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 1,500 موظف.
وتأسست الرابطة الدولية للإمدادات الصحية في عام 1923، وعُرفت سابقاً باسم الرابطة الوطنية للإمدادات الصحية، وتشتهر حالياً بالتزامها بأعلى مستويات الجودة في قطاع التنظيف، خصوصاً في المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية. وتأسست الرابطة بهدف توفير حلول التمديدات الصحية، وهي إحدى أبرز المؤسسات التجارية في قطاع التنظيف في العالم، حيث تقدم خدماتها لما يصل إلى 10,500 عضو في مختلف أنحاء العالم. يُشار إلى أن جميع شهادات الرابطة وتصنيفاتها واعتماداتها حاصلة على ثقة شركات خدمات إدارة التنظيف في العالم، مما يضمن حصول الشركات الأعضاء التي تلتزم بمعايير التميز على اعتراف دولي بفضل جودة خدماتها وسمعتها القوية في المجال. ومن خلال انضمامها إلى الرابطة الرائدة، تزاول مساندة أعمالها وفق أفضل الممارسات في القطاع، مما يعزز حضورها بصفتها مزود خدمات رائد في قطاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيجاي كافاسيري، مدير عام العمليات في مساندة: "إن حصول مساندة على عضوية الرابطة الدولية للإمدادات الصحية هو خطوة هامة في خطة النمو الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لمدة خمس سنوات، والتي تهدف إلى تنويع خدماتها العالمية الرائدة في قطاعات جديدة، مثل قطاع المستشفيات والرعاية الصحية. كما نعمل جاهدين للفوز بجوائز جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، ونلتزم بنموذج تقديم الخدمات الذي يركز على العملاء، ما ساهم في الحفاظ على قاعدة عملائنا بنسبة 98% وحصولنا على رقمٍ قياسي في تمديد العقود خلال السنة الماضية".
وأضاف كافاسيري: "تساعدنا العضوية في الرابطة على استيفاء معايير التنظيف المطلوبة في أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مما يضمن انسجام خدماتنا مع معايير النظافة العالمية ضمن القطاع. وتنضم العضوية كخيار تدريبي جديد إلى جانب مراكزنا التدريبية في جميع أنحاء المملكة، وذلك لتلبية احتياجات قطاع المستشفيات والرعاية الصحية من خلال توفير خدمات خفيفة فعالة وفق أعلى معايير الجودة والاستمرارية في جميع أنحاء السعودية. كما أنهى العديد من المدربين المختصين في الشركة دوراتهم التدريبية في الرابطة، ونتطلع لنقل المعرفة إلى قاعدة أوسع من القوى العاملة لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في المملكة".
ويعزز دمج معايير الرابطة الرائدة في خدمات مساندة قدرتها على الالتزام بمعايير التنظيف العالمية وتوفير حلول تنظيف رفيعة المستوى لعملائها في القطاع. وتعتزم مساندة توفير فرصة الانضمام إلى برامج الرابطة التدريبية الرائدة والحصول على شهاداتها المرموقة، حيث تسعى إلى توفير خدمات تلبي جميع الاحتياجات في بيئات الرعاية الصحية الحساسة.
وتوفر مساندة أيضاً مجموعة من الحلول الرائدة لإدارة المرافق، بما فيها حلول السباكة والخدمات الميكانيكية والكهربائية وخدمات الحراسة الأمنية وخدمات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، للعملاء في قطاع البنية التحتية الحيوي والقطاعات الحكومية والتجارية والتعليمية والترفيهية والسكنية وقطاعي الضيافة والتجزئة في جميع أنحاء المملكة.
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