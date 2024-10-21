رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع الملحق العسكري الإماراتي موضوعات مشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين مع الملحق العسكري الإماراتي لدى دولة الكويت العقيد الركن محمد المهيري موضوعات عسكرية مشتركة.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق المزين استقبل اليوم الاثنين العقيد الركن المهيري حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. (النهاية)
ع ج ر
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