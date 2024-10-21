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رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع الملحق العسكري الإماراتي موضوعات مشتركة

10/21/2024 4:53:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين مع الملحق العسكري الإماراتي لدى دولة الكويت العقيد الركن محمد المهيري موضوعات عسكرية مشتركة.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق المزين استقبل اليوم الاثنين العقيد الركن المهيري حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. (النهاية)

ع ج ر




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