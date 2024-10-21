Monday, 21 October 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الإيراني: علاقاتنا الثنائية مع دولة الكويت تستند إلى الجيرة والقواسم المشتركة

10/21/2024 4:53:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكد السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت "تستند إلى الجيرة والقواسم المشتركة العديدة في مختلف المجالات وكانت دوما علاقات متزنة حيث تحظى الكويت بمكانة متميزة في السياسة الخارجية الإيرانية".
وقال السفير توتونجي في تصريح صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي إلى دولة الكويت في وقت لاحق اليوم الاثنين إنه في خضم التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات الهمجية غير الإنسانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني يعتبر التنسيق والتشاور بين دول المنطقة أمرا ضروريا.
وأضاف أنه "في هذا الإطار واستمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة بشأن الأوضاع الأمنية الحساسة فيها تأتي زيارة الوزير عراقجي إلى الكويت والتي سيلتقي فيها بكبار المسؤولين ورجال الدولة للتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة ومسيرة النهوض بالعلاقات بين البلدين الجارين". (النهاية)

ن م ع / ت م




MENAFN21102024000071011013ID1108801428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث