استشهاد 37 فلسطينيا جراء قصف جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 37 فلسطينيا جراء قصف
مستمر لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على قطاع غزة بما في ذلك مخيم (جباليا) شمال القطاع.
وذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان صحفي أن طواقمه الطبية انتشلت ثمانية شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الإحتلال مدرسة (كريزم) التي تؤوي نازحين في مخيم (جباليا) فيما استشهد خمسة أخرون باستهداف مجموعة مواطنين في محيط مستشفى
(اليمن السعيد) بالمخيم ذاته وتم نقل
رفاتهم إلى مستشفى (كمال عدوان).
وأضاف البيان أن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على مواطنين أثناء تعبئتهم للمياه بمخيم (بجباليا).
وفي سياق متصل أوضح جهاز الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت ايضا ثلاثة شهداء وعدد من المصابين اثر استهداف قوات الاحتلال مدرسة (الشوا) التي تؤوي نازحيين في (بيت حانون) شمال قطاع غزة.
وفي بيان منفصل ذكر جهاز الدفاع المدني أن طواقمه الطبية انتشلت شهيدين جراء قصف مدفعي للإحتلال الإسرائيلي على شارع (أحمد ياسين) شمال غرب قطاع غزة إضافة إلى تسعة شهداء آخرين في قصف مماثل استهدف منزلا في منطقة (الزرقا) شرقي القطاع.
كما انتشلت الطواقع الطبية شهيدين وتم نقل رفاتهم إلى مجمع (ناصر الطبي) بمدينة (رفح) وشهيدين آخرين بجانب عدد من المصابين في استهداف طائرة مسيرة تابعة للإحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.
ويستمر عدوان الاحتلال لليوم ال381 منذ السابع من أكتوبر الماضي بحملته العسكرية على كامل قطاع غزة وسط قصف عنيف من الطائرات والمدفعية. (النهاية) و ا ب / ف ل ا
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