Monday, 21 October 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 37 فلسطينيا جراء قصف جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

10/21/2024 4:53:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 37 فلسطينيا جراء قصف مستمر لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على قطاع غزة بما في ذلك مخيم (جباليا) شمال القطاع.
وذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان صحفي أن طواقمه الطبية انتشلت ثمانية شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الإحتلال مدرسة (كريزم) التي تؤوي نازحين في مخيم (جباليا) فيما استشهد خمسة أخرون باستهداف مجموعة مواطنين في محيط مستشفى (اليمن السعيد) بالمخيم ذاته وتم نقل رفاتهم إلى مستشفى (كمال عدوان).
وأضاف البيان أن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على مواطنين أثناء تعبئتهم للمياه بمخيم (بجباليا).
وفي سياق متصل أوضح جهاز الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت ايضا ثلاثة شهداء وعدد من المصابين اثر استهداف قوات الاحتلال مدرسة (الشوا) التي تؤوي نازحيين في (بيت حانون) شمال قطاع غزة.
وفي بيان منفصل ذكر جهاز الدفاع المدني أن طواقمه الطبية انتشلت شهيدين جراء قصف مدفعي للإحتلال الإسرائيلي على شارع (أحمد ياسين) شمال غرب قطاع غزة إضافة إلى تسعة شهداء آخرين في قصف مماثل استهدف منزلا في منطقة (الزرقا) شرقي القطاع.
كما انتشلت الطواقع الطبية شهيدين وتم نقل رفاتهم إلى مجمع (ناصر الطبي) بمدينة (رفح) وشهيدين آخرين بجانب عدد من المصابين في استهداف طائرة مسيرة تابعة للإحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.
ويستمر عدوان الاحتلال لليوم ال381 منذ السابع من أكتوبر الماضي بحملته العسكرية على كامل قطاع غزة وسط قصف عنيف من الطائرات والمدفعية. (النهاية) و ا ب / ف ل ا

MENAFN21102024000071011013ID1108801427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث