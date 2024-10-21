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محافظ العاصمة يؤكد الدور المهم لمؤسسة الموانئ الكويتية في تعزيز الإيردادت غير النفطية

10/21/2024 4:53:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله الدبوس
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الاثنين أهمية دور المؤسسة العامة للموانئ في تعزيز الاقتصاد الكويتي لاسيما الإيردادت غير النفطية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله سالم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جولة تفقدية قام بها للمؤسسة العامة للموانئ وميناء الشويخ رفقة المدير العام للمؤسسة الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح بهدف الاطلاع على سير العمل والإدارات العاملة في الميناء.
ونوه الشيخ عبدالله سالم العلي بدور المؤسسة في تحريك العجلة الاقتصادية إذ تعتبر صمام الأمان وعصب الاقتصاد الكويتي إذ يمر من خلالها معظم واردات الكويت مشيدا بالجهود التي تبذلها في سبيل تطوير ميناء الشويخ وكافة الموانئ الكويتية.
ودعا العاملين بالمؤسسة إلى بذل المزيد من العطاء في سبيل تحقيق الدور التنموي المطلوب وفق رؤية (كويت جديدة 2035) والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وكافة المرافق لإحداث النقلة النوعية المستقبلية.
من جانبه قال الشيخ خالد الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) إن مشروع تطوير أرصفة ميناء الشويخ يعد من أهم مشاريع المؤسسة المدرجة ضمن خطة التنمية.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 62 في المئة ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2025 مؤكدا أن المشروع سيحقق تنوعا كبيرا في السفن التي يستقبلها الميناء على مدار العام مما ينعكس إيجابيا على حركة تبادل البضائع التجارية ويحسن من كفاءة عمل وفعالية الميناء.
وأوضح أنه سيتم تخصيص الرصيفين (1 و 2) لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فيما سيتم تخصيص الأرصفة الأخرى لاستقبال ومناولة سفن البضائع العامة وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية المشروع الجاري تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركة (هيونداي الكورية) في تنفيذ رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتعزيز الايرادات غير النفطية وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري على نطاق إقليمي ودولي. (النهاية)

ع د / ه ث



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