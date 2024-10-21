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جامعة الكويت تبحث مع (ناسا) الأمريكية التعاون في مجال الاستكشاف الفضائي والعلمي

10/21/2024 4:53:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- بحثت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم مع الوفد البحثي من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) تعزيز التعاون في المجال البحثي والتعليمي والتدريبي الخاص بالاستكشاف الفضائي.
وقالت القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء بالجامعة ومدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي التعليمي الأول الدكتورة هالة الجسار في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا التعاون يأتي تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة الاهتمام بالجانب البحثي من خلال تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة.
وذكرت الجسار أن الجامعة ممثلة بكلية العلوم استقبلت مساء السبت الماضي وفدا بحثيا من (ناسا) وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في إدارة شؤون الأميركتين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد ممثلة بمكتب التعاون العسكري في مدينة صباح السالم الجامعية.
وأفادت بأن الاجتماع تم في إطار تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات المثمرة في مجال التبادل البحثي والمعرفي.
من جهته أشار عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بالجامعة الدكتور ياسر عبدالرحيم وفق البيان إلى أن مشاركة جامعة الكويت جاءت كونها جهة بحثية تدريبية للطلاب مدعومة ببرامج من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعلى رأسها المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي (سات 1).
وأوضح عبدالرحيم أن هذا الاجتماع التنسيقي سيتم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين جامعة الكويت و(ناسا) فيما يخص تكنولوجيا الفضاء والتدريب الطلابي على أن يتم وضع عدة برامج تتيح للطلبة تبادل الخبرات المختلفة فيما يخص مجال الفضاء.
من جانبها قالت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بالجامعة الدكتورة سوزان البستان بحسب البيان إن الاجتماع ناقش إمكانيات ونقاط التحاور للتعاون في مجال أبحاث الفضاء.
وأضافت البستان أنه سيتم عقد لقاء مع طالبات كلية العلوم بأقسامها المختلفة مع تقديم عرض مرئي حول الإمكانيات والتقنيات التكنولوجية التي تمتلكها كلية العلوم وكيفية الاستفادة منها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.
وأعربت عن أملها بأن يخرج هذا الاجتماع التنسيقي بتوصيات مثمرة تفتح باب التعاون بين جامعة الكويت و(ناسا) من خلال تطبيق الأهداف المرجوة والتي تتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).
من ناحيتها نوهت نائب المدير المساعد للادارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) كيسي ويسل وفق البيان بالتعاون بين وزارة الخارجية الكويتية وجامعة الكويت في ضوء هذه الزيارة الرسمية التي جاءت لمناقشة مصالح دولة الكويت في الفضاء وتجديد نقطة التواصل فيما يتعلق بسياسة الفضاء.
وتوقعت ويسل أن يسهم هذا الاجتماع باتخاذ قرار بشأن مدى إمكانية التعاون الفضائي الحالي والمحتمل بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره قال الممثل عن شركة البترول الكويتية العالمية والممثل عن فريق كويت (سات 1) التقني حسين الموسى في البيان إن دور فريق كويت (سات 1) في المحافل الدولية جاء ليعكس وجهها التقني والتكنولوجي كونه المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول بإدارة طاقم من جامعة الكويت ودعم لا محدود من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأضاف الموسى أنه شارك بالاجتماع عدد من الشباب المتطوعين من عدة فرق هي الفريق التقني والفريق الإداري وفريق التطبيقات والذي يهدف إلى التقاط صور باستخدام كويت (سات 1) وتحميل تلك الصور ونشرها عبر مواقع التواصل المختلفة. (النهاية)

ا س ع / ح ع



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