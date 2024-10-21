(تكنولوجيا المعلومات): ضرورة تبني حلول تقنية متقدمة لتعزيز تنافسية الكويت عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم أهمية تعزيز التمكين الرقمي عبر تبني الحلول التقنية المتقدمة ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية البلاد عالميا.
وقالت إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش (منتدى التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي) الذي نظمه الجهاز اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية الذكاء الاصطناعي إن المنتدى يمثل منصة متخصصة تجمع بين الخبراء وصناع القرار والمهندسون ومديرو المشاريع التقنية لبحث سبل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وأضافت أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سيبحث أيضا تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الحلول الأمنية السيبرانية المتقدمة.
وأوضحت أن المنتدى سيتيح الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات مثل التعلم الآلي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة مما يسهم في تمكين المؤسسات الكويتية من تبني هذه التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين خدماتها الرقمية.
ولفتت إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سريعة في البنية التحتية الرقمية والاتصالات إذ تؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على كيفية إدارة الأعمال وتقديم الخدمات مما يتطلب تحديث السياسات التقنية لتعزيز الجاهزية المستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية والتقنية.
وأكدت إبراهيم أن المنتدى سيسهم في تحسين جودة مخرجات العمل في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تبني استراتيجيات رقمية فعالة واستخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق أداء مستدام وتحول رقمي شامل. (النهاية) ع خ / ه ث
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