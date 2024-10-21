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(تكنولوجيا المعلومات): ضرورة تبني حلول تقنية متقدمة لتعزيز تنافسية الكويت عالميا

10/21/2024 4:53:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم أهمية تعزيز التمكين الرقمي عبر تبني الحلول التقنية المتقدمة ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية البلاد عالميا.
وقالت إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش (منتدى التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي) الذي نظمه الجهاز اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية الذكاء الاصطناعي إن المنتدى يمثل منصة متخصصة تجمع بين الخبراء وصناع القرار والمهندسون ومديرو المشاريع التقنية لبحث سبل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وأضافت أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سيبحث أيضا تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الحلول الأمنية السيبرانية المتقدمة.
وأوضحت أن المنتدى سيتيح الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات مثل التعلم الآلي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة مما يسهم في تمكين المؤسسات الكويتية من تبني هذه التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين خدماتها الرقمية.
ولفتت إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سريعة في البنية التحتية الرقمية والاتصالات إذ تؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على كيفية إدارة الأعمال وتقديم الخدمات مما يتطلب تحديث السياسات التقنية لتعزيز الجاهزية المستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية والتقنية.
وأكدت إبراهيم أن المنتدى سيسهم في تحسين جودة مخرجات العمل في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تبني استراتيجيات رقمية فعالة واستخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق أداء مستدام وتحول رقمي شامل. (النهاية) ع خ / ه ث

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