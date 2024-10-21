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مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في غزة ولبنان

10/21/2024 4:53:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 10 (كونا) -- دان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتسببه في كارثة إنسانية في القطاع ولبنان.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ونظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرغارد ناقشا خلاله مجمل العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.
وشدد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة الإيقاف "الفوري" لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من دون شروط.
وأكد أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد بالدور الإنساني الذي تؤديه السويد في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) معربا عن استنكاره الشديد لمساعي الاحتلال الإسرائيلي تقويض عمل الوكالة.
كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لإيقاف التصعيد في لبنان والاتصالات المكثفة التي تتم مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة مؤكدا أهمية الإيقاف "الفوري" لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة من دون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية.
وندد باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
كما شدد عبد العاطي على أهمية انتخاب رئيس توافقي في لبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي "بدون إملاءات خارجية".
كما تناول وزير الخارجية المصري التطورات المتسارعة في السودان حيث استعرض محددات موقف بلاده من الأزمة السودانية التي ترتكز على "الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وأهمية النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية والإغاثية".
وتطرق عبد العاطي إلى مسألة الأمن المائي المصري مؤكدا أنها "مسألة وجودية بالنسبة لمصر لن تتهاون فيها". (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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