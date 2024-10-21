السعودية تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي (بيت لاهيا) واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 21 - 10 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اليوم الاثنين قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة واقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استنكار المملكة مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطرة والمستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين وبالإيقاف الفوري لإطلاق النار.
واستشهد فجر أمس الأحد 73 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وشيوخ فيما سقط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) الواقعة شمالي قطاع غزة المحاصر.
واقتحم مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش) وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
ع ش / م ع ع
MENAFN21102024000071011013ID1108801421
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