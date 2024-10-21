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السعودية تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي (بيت لاهيا) واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

10/21/2024 4:53:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 10 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اليوم الاثنين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة واقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استنكار المملكة مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطرة والمستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين وبالإيقاف الفوري لإطلاق النار.
واستشهد فجر أمس الأحد 73 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وشيوخ فيما سقط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) الواقعة شمالي قطاع غزة المحاصر.
واقتحم مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش) وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

ع ش / م ع ع




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