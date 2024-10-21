((نسيج)) تحتفل بتحقيقها نسبة بحرنة بلغت 100%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في الحفل الذي أقامته شركة نسيج، بمناسبة تحقيقها نسبة بحرنة بلغت 100 % في كل الوظائف، وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، وأمين العريض، الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود شركة نسيج في استقطاب العمالة الوطنية، مؤكداً في هذ السياق أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب البحريني وتأهيلهم وتمكينهم لإدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، داعياً الشركات إلى تبني سياسات فاعلة لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الحكومة من سياسات وبرامج محفزة وداعمة لجعل البحريني الخيار الأول والأنسب في التوظيف.
وأشار وزير العمل إلى أهمية الاستثمار الأمثل في الكوادر البحرينية، والثقة في أبناء الوطن وقدرتهم على الارتقاء بعمل المؤسسات وتحقيق الأهداف المرسومة لها.
من جانبه، أكد أمين أحمد العريض، المدير التنفيذي لشركة نسيج، أن الشركة ستواصل جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم، وذلك انطلاقاً من رؤية الشركة الطموحة في تبني المواهب البحرينية الشابة في مختلف الاختصاصات، بما ينسجم مع الخطط الوطنية لمملكة البحرين، الهادفة إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» في توفير برامج التدريب النوعية والتخصصية، التي تسهم في تأهيل الشباب البحريني لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
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