((نسيج)) تحتفل بتحقيقها نسبة بحرنة بلغت 100%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقها‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬بلغت‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الوظائف،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وأمين‭ ‬العريض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬حميدان‭ ‬بجهود‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذ‭ ‬السياق‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬لإدماجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬داعياً‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬فاعلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬وبرامج‭ ‬محفزة‭ ‬وداعمة‭ ‬لجعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأنسب‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬لها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أمين‭ ‬أحمد‭ ‬العريض،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاختصاصات،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬النوعية‭ ‬والتخصصية،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬