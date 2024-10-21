جمعية البحرين الخيرية تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب مجلس إدارتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت جمعية البحرين الخيرية مؤخراً جمعيتها العمومية للدورة المنتهية 2022، 2023م، وألقى فوزي أحمد كانو رئيس مجلس ادارة الجمعية كلمة جاء فيها: يمثل العمل الخيري بمملكة البحرين ركيزة أساسية تستمد معانيها الإنسانية من القيم الإسلامية العظيمة التي حثتنا على البذل والعطاء وفعل الخير بكل أشكاله وصوره المتعددة قال تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» صدق الله العظيم .
وأضاف، انه من دواعي الاعتزاز والسرور ما تحقق على أرض الواقع من نتائج ملموسة في الدورة الانتخابية المنتهية 2022/2023م فكل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الادارة الكرام واعضاء اللجان العاملة وللمحسنين والداعمين لمسيرة الجمعية.
وبعدها تم استعراض التقرير الادبي من جانب الأمين العام للدورة السابقة الدكتور حسن ابراهيم كمال، حيث تم استعراض إعمال اللجان كما تم استعراض التقرير المالي من جانب الامين المالي السيد وائل علي سيار، وتم التصديق عليه من قبل مكتب السادة نبيل الساعي محاسبون قانونيون وكذلك المصادقة على التقرير الاداري والمالي من قبل اعضاء الجمعية العمومية .
كما قامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن فترة إدارتهم لدورتهم المنتهية، تلي ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديد 2024 – 2026.
وقد فاز 12 مرشحاً بالتزكية لعضوية مجلس الادارة وهم :فوزي أحمد كانو، الدكتور توفيق عبدالرحمن المؤيد، الدكتور حسن إبراهيم كمال، وائل علي سيار، عارف صالح جمشير، محمد علي أجور، شوقي علي فخرو، جلال محمد جلال، سمير عبدالله ناس، الدكتور رياض صالح الساعي، عدنان احمد يوسف عبدالملك، و فريال عبدالله ناس، وفى نهاية اللقاء وجه رئيس واعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة تحية شكر وتقدير لقائد مسيرة الخير
حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي
الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مؤكدين
أن توجيهاتهم السامية ترسم لنا خارطة طريق لمواصلة الانجاز.
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