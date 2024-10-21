جمعية البحرين الخيرية تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب مجلس إدارتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬مؤخراً‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬للدورة‭ ‬المنتهية‭ ‬2022،‭ ‬2023م،‭ ‬وألقى‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الجمعية‭ ‬كلمة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: ‬يمثل‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬تستمد‭ ‬معانيها‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬حثتنا‭ ‬على‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬وفعل‭ ‬الخير‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬وصوره‭ ‬المتعددة‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬كنتم‭ ‬خير‭ ‬أمة‭ ‬أخرجت‭ ‬للناس‭ ‬تأمرون‭ ‬بالمعروف‭ ‬وتنهون‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬وتؤمنون‭ ‬بالله‮»‬‭ ‬صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭ . ‬

وأضاف،‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والسرور‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬المنتهية‭ ‬2022‭/‬2023م‭ ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الكرام‭ ‬واعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وللمحسنين‭ ‬والداعمين‭ ‬لمسيرة‭ ‬الجمعية‭.‬

وبعدها‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬الادبي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للدورة‭ ‬السابقة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬ابراهيم‭ ‬كمال،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬إعمال‭ ‬اللجان‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الامين‭ ‬المالي‭ ‬السيد‭ ‬وائل‭ ‬علي‭ ‬سيار،‭ ‬وتم‭ ‬التصديق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬السادة‭ ‬نبيل‭ ‬الساعي‭ ‬محاسبون‭ ‬قانونيون‭ ‬وكذلك‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الاداري‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ .‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بإبراء‭ ‬ذمة‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬إدارتهم‭ ‬لدورتهم‭ ‬المنتهية،‭ ‬تلي‭ ‬ذلك‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2026‭.

‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬12‭ ‬مرشحاً‭ ‬بالتزكية‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬وهم‭ :‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المؤيد،‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال،‭ ‬وائل‭ ‬علي‭ ‬سيار،‭ ‬عارف‭ ‬صالح‭ ‬جمشير،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أجور،‭ ‬شوقي‭ ‬علي‭ ‬فخرو،‭ ‬جلال‭ ‬محمد‭ ‬جلال،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬صالح‭ ‬الساعي،‭ ‬عدنان‭ ‬احمد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالملك،‭ ‬و‭ ‬فريال‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬وفى‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬واعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬للدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لقائد‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭

‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭

‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفه‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭

‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭

‬مؤكدين‭

‬أن‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬السامية‭ ‬ترسم‭ ‬لنا‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانجاز‭.‬