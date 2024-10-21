((بنفت)) تعلن تعاونها مع ((كريبتو.كوم)) لبحث سبل التعاون وتعزيز الأصول الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، وكريبتو.كوم ( crypto . com ) بدء مفاوضاتهما لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبراتهما، والعمل على تعزيز الأصول الرقمية، ودعم منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين.
وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم خلال مؤتمر مستقبل التكنولوجيا المالية ( Fintech Forward ) الذي أقيم في البحرين في أكتوبر 2024، أكدا من خلالها التزامهما ببحث سبل التعاون بينهما، بما يتيح الاستفادة من المعرفة الراسخة لشركة بنفت باعتبارها الشبكة الإلكترونية للمعاملات المالية في البحرين، إلى جانب إمكانيات كريبتو.كوم، منصة التشفير الرائدة في العالم، على أن يشمل ذلك العديد من المجالات مثل دمج المدفوعات، والبطاقة مسبقة الدفع من كريبتو.كوم.
وبهذه المناسبة، قال إيريك أنزياني، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في كريبتو.كوم: «تحظى الجهود والحلول المبتكرة التي تقدمها شركة بنفت لتطوير المدفوعات الإلكترونية بقبول واسع النطاق، ونحن سعداء بالتعاون مع شركة بنفت التي تتميز بالرؤية المستقبلية، وتسعى دائمًا إلى دعم نمو الأصول الرقمية. لقد نجحت البحرين في خلق بيئة مشجعة للابتكار، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق خدماتنا هنا».
من جانبه، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: «إننا سعداء ببحث فرص التعاون مع كريبتو.كوم، بما يتماشى مع مهمتنا الرامية إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في البحرين. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا في المعاملات المالية الإلكترونية، فضلا عن إمكانيات كريبتو.كوم المتطورة في مجال العملات المشفرة، فإننا على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تمثل إضافة قيّمة لقطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في البحرين، إلى جانب دعم نمو الأصول الرقمية في المملكة».
يأتي الإعلان عن هذه الشراكة الطموحة لتؤكد التزام كريبتو.كوم المتواصل بخدمة السوق البحرينية، خاصة في ظل حصول الشركة مؤخرًا على ترخيص خدمة الدفع من مصرف البحرين المركزي.
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