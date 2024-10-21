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((بنفت)) تعلن تعاونها مع ((كريبتو.كوم)) لبحث سبل التعاون وتعزيز الأصول الرقمية

10/21/2024 4:52:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكريبتو‭.‬كوم‭ (‬ crypto ‭.‬ com ‭) ‬بدء‭ ‬مفاوضاتهما‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهما،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية،‭ ‬ودعم‭ ‬منظومة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وكانت‭ ‬الشركتان‭ ‬قد‭ ‬وقعتا‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬ Fintech ‭ ‬ Forward ‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬أكدا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التزامهما‭ ‬ببحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬الراسخة‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬باعتبارها‭ ‬الشبكة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانيات‭ ‬كريبتو‭.‬كوم،‭ ‬منصة‭ ‬التشفير‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬مثل‭ ‬دمج‭ ‬المدفوعات،‭ ‬والبطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬إيريك‭ ‬أنزياني،‭ ‬الرئيس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭: ‬‮«‬تحظى‭ ‬الجهود‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬لتطوير‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بقبول‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالرؤية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭. ‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعة‭ ‬للابتكار،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬ببحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كريبتو‭.‬كوم،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إمكانيات‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬فإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سوف‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬قيّمة‭ ‬لقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الطموحة‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬المتواصل‭ ‬بخدمة‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

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