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((ديوان الرقابة)) يترأس اجتماع فريق إعادة صياغة مصطلحات معايير ((الإنتوساي))

10/21/2024 4:52:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأول‭ ‬لمجموعة‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المصطلحات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬وترجمة‭ ‬معايير‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭).‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬للجنة‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬بمنظمة‭ (‬الإنتوساي‭) ‬اختارت‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للسنوات‭ ‬2023‭-‬2028‭.‬

ومثّل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬بطي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬للرقابة‭ ‬النظامية،‭ ‬وأبرار‭ ‬حسن‭ ‬الصائغ،‭ ‬مشرف‭ ‬تدقيق‭ ‬بإدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬النظامية،‭ ‬كما‭ ‬حضره‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬السويد،‭ ‬النرويج،‭ ‬استراليا،‭ ‬فرنسا،‭ ‬بولندا،‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬والمغرب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ (‬الإنتوساي‭) ‬ومقرر‭ ‬منتدى‭ ‬التوجيهات‭ ‬والاصدارات‭ ‬المهنية‭. ‬ويضم‭ ‬الفريق‭ ‬أعضاء‭ ‬يمثلون‭ ‬16‭ ‬دولة‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ (‬عن‭ ‬بُعد‭)‬،‭ ‬مبادرة‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الأرابوساي‭) ‬بشأن‭ ‬توحيد‭ ‬المصطلحات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬معايير‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ومدى‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المصطلحات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬وترجمة‭ ‬معايير‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ (‬الإنتوساي‭).‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬رؤية‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬الآلية‭ ‬المقترحة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المصطلحات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬معايير‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ (‬الإنتوساي‭) ‬متسقة‭ ‬ومفهومة‭ ‬لضمان‭ ‬سهولة‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

واتفق‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستعراض‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬منتدى‭ ‬التوجيهات‭ ‬والإصدارات‭ ‬المهنية‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بجمهورية‭ ‬بلغاريا‭.‬

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