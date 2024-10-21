لجنة تكافؤ الفرص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقد اجتماعها الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت لجنة تكافؤ الفرص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماعها الدوري، برئاسة الآنسة دانة السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بالهيئة.
وخلال الاجتماع، أكدت السعد حرص الهيئة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، واستمرار العمل على بناء قدرات الموظفين في مجال إدماج احتياجات المرأة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات المتعلقة بسياسات واستراتيجيات الهيئة، والمواءمة بين الخطط التشغيلية والموازنات المستجيبة لاحتياجات الموظفين من
الجنسين،
إلى جانب الأهداف المدرجة ضمن محور إدارة المعرفة، والتي تركز على التوسع في تطبيق البرامج التوعوية والدورات التدريبية التخصصية التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الموظفين وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية الاستمرار في تطوير الآليات، ودعم السياسات التحفيزية من خلال توفير بيئة عمل مساندة ومحفزة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز تقدم المرأة في مؤسسات العمل بالقطاع العام.
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