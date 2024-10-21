لجنة تكافؤ الفرص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقد اجتماعها الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري،‭ ‬برئاسة‭ ‬الآنسة‭ ‬دانة‭ ‬السعد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬والمشاريع‭ ‬بالهيئة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬السعد‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬واستمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭.‬‮

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وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسياسات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الهيئة،‭ ‬والمواءمة‭ ‬بين‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬والموازنات‭ ‬المستجيبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الموظفين‭ ‬من

الجنسين،‮

‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأهداف‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬إدارة‭ ‬المعرفة،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الآليات،‭ ‬ودعم‭ ‬السياسات‭ ‬التحفيزية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مساندة‭ ‬ومحفزة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬العمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭.‬