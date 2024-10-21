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ضمن حملتها الترويجية لتمويل الأفراد..((التسهيلات التجارية)) تعلن الفائزين بـ5 آلاف دينار لشهر أكتوبر

10/21/2024 4:52:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزتي‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬بإجمالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حملتها‭ ‬الترويجية‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬وتمنح‭ ‬عملاءها‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بسيارتين‭ ‬وجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭ ‬يصل‭ ‬مجموعها‭ ‬إلى‭ ‬100 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وأُقِيمَ‭ ‬السحب‭ ‬الثاني‭ ‬للحملة‭ ‬للعملاء‭ ‬المؤهلين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬والسيد‭ ‬عثمان‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنّأ‭ ‬مازن‭ ‬ساتر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ ‭ ‬قطاع‭ ‬تمويل‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬الفائزين‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬سحب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والتي‭ ‬نؤكد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حرصنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مكافأتهم‭ ‬بجوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬عرفانًا‭ ‬لمدى‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬الشركة‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شجع‭ ‬السيد‭ ‬ساتر‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬المعلنة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬قريبًا،‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تتضمن‭ ‬فائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭ ‬وسيارة‭ ‬هوندا‭ ‬زي‭ ‬آر‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬الفائزان‭ ‬عن‭ ‬سعادتهما‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬القيّمة،‭ ‬كما‭ ‬تقدموا‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لمكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬التمويلية‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يتقدمون‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬أو‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بزيادة‭ ‬مبلغ‭ ‬تمويلهم‭ ‬الحالي‭ ‬بمبلغ‭ ‬3 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فأكثر‭ ‬في‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬والسيارات‭ ‬و50 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬التمويلات‭ ‬العقارية‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬وأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭. ‬وتشمل‭ ‬الجوائز‭ ‬100 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائزين‭ ‬إثنين‭ ‬شهريًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشهر‭ ‬الحملة،‭ ‬وجائزة‭ ‬كبرى‭ ‬لفائزين‭ ‬بقيمة‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬شيفروليه‭ ‬تاهو‭ ‬وسيارة‭ ‬هوندا‭ ‬زي‭ ‬آر‭ -‬في‭.‬

يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سهل‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬التفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬للشركة‭.‬

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