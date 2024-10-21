ضمن حملتها الترويجية لتمويل الأفراد..((التسهيلات التجارية)) تعلن الفائزين بـ5 آلاف دينار لشهر أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية الفائزين بجائزتي شهر أكتوبر بإجمالي 10 آلاف دينار بحريني وذلك ضمن حملتها الترويجية على التمويلات التي تم إطلاقها منذ شهر أغسطس 2024، وتمنح عملاءها فرصة الفوز بسيارتين وجوائز نقدية قيّمة يصل مجموعها إلى 100 , 000 دينار بحريني. وأُقِيمَ السحب الثاني للحملة للعملاء المؤهلين، حيث فاز كلٌ من السيدة سارة عيسى حسن والسيد عثمان خالد محمد وحصل كل منهما على جائزة نقدية قيمتها 5 , 000 دينار بحريني. وبهذه المناسبة، هنّأ مازن ساتر، نائب الرئيس – قطاع تمويل الأفراد في شركة البحرين للتسهيلات التجارية، الفائزين: «يُسعدنا أن نعلن الفائزين بجوائز سحب أكتوبر، والتي نؤكد من خلالها مرة أخرى حرصنا والتزامنا في الشركة بتقديم الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات عملائنا ضمن مفهوم الشمولية المالية. كما يسرنا أن نشهد مشاركة قوية من جانب العملاء في هذه الحملة، متطلعين إلى مواصلة مكافأتهم بجوائز قيّمة عرفانًا لمدى شكر وتقدير الشركة لهم». كما شجع السيد ساتر العملاء الكرام بالمشاركة في الحملة المعلنة، حيث سيتم السحب على جوائز شهر نوفمبر قريبًا، والتي سوف تتضمن فائزين بجائزة نقدية بقيمة 5 , 000 دينار بحريني لكل فائز وسيارة هوندا زي آر – في لفائز واحد.
من جانبهما، أعرب الفائزان عن سعادتهما بالفوز بهذه الجائزة القيّمة، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع منتسبي الشركة على الجهود المتواصلة والمساعي الدؤوبة لمكافأة العملاء وتعزيز تجربتهم التمويلية.
يُشار إلى أن العملاء المؤهلين هم من يتقدمون بطلب للحصول على تمويل جديد خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أغسطس 2024 وحتى 30 أبريل 2025، أو العملاء الذين يقومون بزيادة مبلغ تمويلهم الحالي بمبلغ 3 , 000 دينار بحريني فأكثر في التمويلات الشخصية والسيارات و50 , 000 دينار بحريني في التمويلات العقارية. ويشمل ذلك فترة سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية. وتشمل الجوائز 100 , 000 دينار بحريني موزعة على 5 , 000 دينار بحريني لفائزين إثنين شهريًا على مدار أشهر الحملة، وجائزة كبرى لفائزين بقيمة 10 , 000 دينار بحريني لكل فائز، بالإضافة إلى سيارة شيفروليه تاهو وسيارة هوندا زي آر -في.
يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على خدمات التمويل وغيرها من الخدمات من خلال تطبيق «سهل» الخاص بشركة البحرين للتسهيلات التجارية أو التفضل بزيارة أقرب فرع للشركة.
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