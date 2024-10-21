تكامل تُوقِّع 16 اتفاقية نوعية مع كبرى الشركات العالمية في جيتكس جلوبال بدبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) دبي: الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 14:06

اختتمت شركة "تكامل" القابضة مشاركتها في (جيتكس جلوبال 2024)، الجمعة، الذي أقيم في إمارة دبي تحت شعار (التعاون العالمي لصياغة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي)، بتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وسط إقبال واسع على جناحها من قبل الزوار.

وشملت الاتفاقيات الموقعة من (تكامل) شراكات بارزة؛ من بينها: اتفاقية مع (أرامكو السعودية) تهدف إلى تمكين التحقق من حالة إسناد القوى العاملة عبر منصات قطاع العمل (قوى/أجير)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة (أوراكل) لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، بما في ذلك الاستفادة من خدمات (أوراكل السحابية) المتاحة في المملكة العربية السعودية.

كما الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية مع (بنك البلاد)؛ لدعم برنامج وتطبيق تعزيز الوعي بخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبرنامج مواءمة في وسائل الإعلام، ونشر الحملات التوعوية، إضافة إلى توفير مترجمي لغة الإشارة في المشاريع المُشتركة.

وعلى هامش المعرض، وقعت (تكامل) مذكرة تفاهم مع شركة (رؤية الخبراء الاستشارية)؛ بهدف تأسيس إطار للتعاون في استكشاف فرص جديدة لتحقيق النمو المُستدام، وتعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تجمع بين الإستراتيجية والتكنولوجيا والابتكار عبر مختلف القطاعات.







وفي سياق مماثل، وقعت (تكامل) اتفاقية مع (General Assembly) لتسريع مشروع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء شراكة مهمة تهدف إلى توفير برامج التعلم في مجالات البيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة (Tiqmi) لإضافة خيارات جديدة لتسهيل عمليات تحويل رواتب العمالة المنزلية لمنصة (مُساند) عبر محفظة (تيكمو).







وضمن فعاليات جيتكس جلوبال، وقعت (تكامل) مذكرة تفاهم مع (سيركو)؛ لوضع إطار للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات المتخصصة لتحسين جودة الخدمات، وتطوير العمليات في مجالات متعددة. كما وقعت اتفاقية أخرى مع شركة (نورث هايلاند) لتقديم حلول التحول الرقمي في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

وسعت (تكامل) من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى تسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها ؛ التي تسهم في مواجهة تحديات الأفراد والشركات والمجتمع، مع التركيز على نوعية حلولها الشاملة المقدمة للقطاعين العام والخاص، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي كأدوات لتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.







جدير بالذكر، أن معرض (جيتكس) يُعد من أبرز المنصات العالمية التي تجمع المبتكرين والمستثمرين في قطاع التقنية، حيث تُستعرض فيه أحدث الابتكارات في مجالات؛ مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتقنيات المستدامة، وقد شاركت في نسخة 2024 أكثر من 180 دولة، وأكثر من 6,500 شركة تقنية، و400 جهة حكومية، مما أتاح فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع واستكشاف الاتجاهات التقنية الحديثة.