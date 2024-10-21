شركات غذائية أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سيال باريس



وبحسب بيان، اليوم الاثنين، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة المحلية بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، تتوزع الشركات على قطاعات صناعية غذائية فرعية متخصصة بالألبان والأجبان والمعلبات والشوكولاتة والحلويات الشرقية والمشروبات الغازية والسكاكر والمكسرات.



وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن سيال باريس يعتبر من أهم معارض الغذاء التي تقام بالعالم، فيما يشارك فيه 7500 جهة عارضة من أكثر من 130 دولة.



وأضاف أن المشاركة الأردنية بالمعرض، الذي يحتفي بدورته الحالية بمرور 60 عامًا على انطلاقه، تأتي حرصًا من الجمعية على الترويج لمنتجات الصناعة والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية للمساهمة في زيادة التصدير.



وأوضح أن الجناح الأردني يحظى بحضور لافت واهتمام كبير من قبل الزائرين للمعرض، مبينًا أن هذا يؤكد السمعة العالية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.



وأكد أبو رحمة أن فرنسا تعتبر بوابة مهمة للمنتجات الصناعية الأردنية للعبور إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، لا سيما مع تواجد رجال أعمال مشاركين بالمعرض من هذه الدول.



ولفت إلى أن تنويع الأسواق التصديرية مهم جدًا للصادرات الصناعية المحلية، وأن الجمعية، وضمن خطتها الترويجية، ستعمل على إضافة السوق البريطانية من خلال المشاركة بالمعارض نظرًا لأهمية الأسواق الأوروبية والفرص التي توفرها أمام المنتجات الأردنية.



وبين أن الجمعية تقتنص دائمًا الفرص للتواجد بمعارض دولية تنعكس على عمليات الترويج للمنتجات الأردنية، وذلك استجابة للتوجهات الملكية السامية بخصوص تحفيز الصادرات وتوسيع قاعدة الدول التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.



وأشار إلى أن الجمعية تسعى باستمرار إلى إيجاد أسواق جديدة غير تقليدية، من خلال المشاركة بالمعارض المتخصصة التي تسهم بشكل كبير في عمليات الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية وعقد الصفقات التجارية.



وعبر أبو رحمة عن أمله بأن تسهم المشاركة الأردنية بأعمال المعرض للمرة الخامسة، من خلال الجناح الذي تقدر مساحته بـ 250 مترًا مربعًا، في تحقيق نتائج إيجابية والترويج للصناعة الأردنية أمام المشترين والمستوردين.-(بترا)