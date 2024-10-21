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استقرار أسعار النفط عالميا بعد هبوطها أكثر من 7 % الأسبوع الماضي

10/21/2024 4:50:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار النفط عالميا في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد هبوط لأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 73.14 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات لتصل إلى 69.32 دولار للبرميل.
وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

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