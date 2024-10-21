استقرار أسعار النفط عالميا بعد هبوطها أكثر من 7 % الأسبوع الماضي

استقرار أسعار النفط عالميا بعد هبوطها أكثر من 7 % الأسبوع الماضي
التاريخ
10/21/2024 4:50:17 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط عالميا في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد هبوط لأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 73.14 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات لتصل إلى 69.32 دولار للبرميل.
وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
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