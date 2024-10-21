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الطاقة تطرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام

10/21/2024 4:50:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.
ودعت الوزارة المناقصين الراغبين بالتقدم للعطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق دعوة العطاء، مصطحبين معهم رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطريق، على أن تكون سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العطاء، صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، ومصنفة ضمن الفئة الأولى، كما يجب إحضار رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري للحصول على النسخة المختومة من وثائق دعوة العطاء.

وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاء من خلال الموقع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2024 وحتى يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة 12 ظهرًا من يوم الاثنين الموافق 11 تشرين الثاني 2024، فيما حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected] والمحدد بيوم الخميس الموافق 31 تشرين الأول 2024.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدقة/ مصدق صادر عن بنك محلي، بقيمة 300,000 دينار، وتبقى سارية المفعول لمدة 6 أشهر من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.

وبينت الوزارة أن العروض الفنية والمالية تُقدم في مغلفين مغلقين منفصلين، ثم توضع في مغلف واحد يكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء، وتبلغ تكلفة نسخة العطاء 2500 دينار غير مستردة.

وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في جمهورية العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء تنفيذاً لما جاء في تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز وتوريد النفط الخام من جمهورية العراق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي وقعت في تموز من العام الحالي حتى 26 حزيران 2025.

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